Todo lo que necesitas saber sobre Battlefield 2042

Battlefield es una de las monumentales damas de la escena de los disparos online: ha cautivado a los fanáticos con sus batallas a gran escala y su mezcla de enfrentamiento de infantería y vehículos que bombea adrenalina a lo extenso de años y años.

Además ha saltado felizmente a diferentes escenarios de tiempo, a partir de sus inicios en la Segunda Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial y, desde luego, tanto en escenarios de enfrentamiento modernos como inclusive en ciencia ficción futurista. Ahora entendemos que el próximo juego va a ser Battlefield 2042, llevándonos a otro escenario nuevo. Descubra toda la información clave aquí.

Battlefield 2042 fecha de lanzamiento y tráiler

Luego de meses de especulaciones, por fin todo quedó claro: al final tenemos una fecha de lanzamiento para Battlefield 2042: 22 de octubre de 2021, que en verdad es unas semanas antes de lo que esperábamos, lo que siempre es una gran noticia.

Comprendemos ya desde hace siglos que el juego se dirigía hacia una fecha de lanzamiento navideña de 2021, debido a las reiteradas confirmaciones de EA, pero esto ahora es concreto, por lo cual solo tienes un poco de tiempo para aguardar previo a poder pasar al campo de contienda más enorme juego aún.

Aquello es todo gracias al tráiler de revelación completo, que puedes ver arriba, y que quitó las envolturas del juego por primera ocasión, poniendo fin a la gran proporción de especulaciones que lo habían precedido. Sin exagerar, es una primera presentación increíblemente increíble y provoca que el próximo juego parezca que puede ser una acceso definitivamente estelar en la franquicia, en especial junto con el progreso del juego que puedes hallar después.

Configuración y jugabilidad de Battlefield 2042

Con cada juego de Battlefield nace una pregunta clave: ¿cuándo y dónde se desarrolla? Ya que las entradas anteriores tuvieron configuraciones bastante distintas, hay mucho en el aire en este frente. Con Battlefield 1 y Battlefield V, DICE retornó a ambas Guerras Internacionales para explorar una forma anterior de enfrentamiento, sin embargo Battlefield 3 y 4 demostraron hace años que además puede destacar en escenarios de enfrentamiento modernos.

Ahora entendemos que el nuevo juego está ambientado en 2042 a lo largo de un gran problema entre los EE. UU. Y Rusia (que puede obtener más datos acerca de la utilización de la línea de tiempo oficial de Dice ), haciéndose eco de la configuración original de Battlefield en 1942 y la línea de tiempo de 2142 que pasó a ver previamente además. Dicha configuración del futuro cercano supone que parte importante del armamento y los vehículos en exhibición van a ser bastante parientes.

No obstante, aún hay varios toques futuristas, integrados varios drones, perros robóticos y más, por lo cual debe ser una buena mezcla de lo nuevo y lo antiguo. además comprendemos que el juego admitirá servidores de 128 jugadores, lo cual debe producir una gigantesca carnicería, aun cuando solo en hardware más nuevo.

Los métodos mayores, que aceptan aquel recuento de 128 jugadores, Además se van a poder jugar con oponentes de inteligencia artificial y compañeros de equipo, lo cual puede ser un ámbito eficaz para que los jugadores se familiaricen con el juego. EA ha confirmado que utilizará dichos bots para terminar juegos, sin embargo que los jugadores humanos van a poder unirse para reemplazarlos sin aguardar.

EA además dijo que el juego va a tener una escala sin antecedentes en el lado de la destructibilidad (lo cual es complicado de creer comparativamente con la marca de agua alta de Bad Company 2), basándose en los eventos de «Levolution» de Battlefield 4 que implican instantes como el colapso de un monumental edificio para modificar el mapa.

Al principio habrá 7 mapas, y cada uno puede conocerlos en el portal web oficial , empero estamos impresionados por la diversidad visual que aportan.

además viene con enormes cambios el sistema de clases, que parece que está siendo inspeccionado y reemplazado por especialistas, operadores verdaderamente únicos con capacidades como reanimaciones y reabastecimientos que tienen la posibilidad de incrementar tu táctica de igual manera, empero con más carácter. La manera en que esto funcione en la práctica va a ser sin lugar a dudas una sección clave de las demostraciones de juego posteriores de Dice, debido a que suena como una pequeña desviación.

En el lanzamiento, habrá 10 especialistas para escoger, empero aquello se expandirá por medio de una estrategia de contenido de temporada que además traerá un sistema de pase de contienda, lo cual no sorprende en el mercado de los juegos modernos. Estas temporadas durarán 3 meses cada una, y al parecer EA esperaría que la base de jugadores las engulle a lo largo de por lo menos unos años.

Campaña para un jugador Battlefied 2042

Algo que además tenemos la posibilidad de poner en claro, y otra gran pregunta una vez que hablamos de cualquier juego de Battlefield, circunda la campaña del juego, o sea, si va a tener uno. Los títulos más viejos de Battlefield eran puramente multijugador, empero en la época de su rivalidad con el florecimiento de Call of Duty, las campañas se convirtieron en una sección estándar del paquete.

En juegos actuales, DICE se alejó de las campañas de extensa duración a favor de una secuencia de viñetas más breves, que funcionaron de forma realmente increíble y contaron historias interesantes. Ahora, no obstante, el lado de un solo jugador se ha eliminado por completo, por lo cual no puede haber nada aparte del multijugador para profundizar.

Battlefied 2042 battle royale?

El modo Battle Royale de Battlefield V, Firestorm, se observó perjudicado tanto por los retrasos como por la carga de no ser independiente de costear, y aun cuando era una alternativa realmente divertida, ahora está casi enteramente muerto, con pocos jugadores y largos tiempos de emparejamiento.

No obstante, el género es tan conocida como continuamente, y el gran triunfo de Call of Duty: Warzone posiblemente le haya dado a Dice y EA una plantilla a continuar: una contienda real gratuita adjunta a una oferta multijugador premium.

No obstante, no puede haber nada en aquel frente a lo largo de por lo menos un periodo; no puede haber modo de lucha real una vez que se lance el nuevo juego. Hay rumores de una estrategia a más largo plazo para Battlefield 2042, con un nuevo modo alguna vez de 2022, sin embargo todavía no hay pruebas de aquello.

Plataformas de Battlefield 2042

Curiosamente, en un rato como este con la siguiente generación de consolas al final en el mercado, la cuestión de qué plataformas admitirá algo como Battlefield 2042 no concierne tanto a las novedosas consolas, sino a las más viejas.

DICE ha confirmado que ha estado realizando el próximo juego de Battlefield con la siguiente generación en mente, lo que es obvio por el realizado de que mucho la PS5 como la Xbox Series X permanecen accesibles. No obstante, a lo largo de un largo tiempo hubo un silencio de radio sobre lo cual esto significaba para las cajas más viejas.

Ahora, como correspondió a aguardar, EA ha confirmado que el juego llegará Además a la PS4 y Xbox One, asegurando que los millones de jugadores que no se han subido al ferrocarril de la siguiente generación (o que no han logrado hacerlo) no lo hagan. t dejado atrás.

No obstante, habrá diferencias significativas en medio de las variantes del juego entre generaciones, con las consolas de generaciones anteriores limitadas a 64 jugadores en sus servidores, en especial. Los mapas además van a ser correspondientemente más pequeños, para aseverarse de que no tenga acres de espacio para correr y descubrir una riña.

Entendemos que observaremos Battlefield 2042 en PS5 y Xbox Series X, y aprovechará al más alto las novedosas habilidades gráficas de aquellas consolas. DICE fue a lo largo de un largo tiempo un especialista en obtener una fidelidad gráfica increíble de las consolas, por lo cual Battlefield 2042 parece un empujador de envolvente en el lado gráfico de las cosas y, por cierto, además en el campo del diseño de ruido.