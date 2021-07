Mejores Series Netflix [Julio 2021]

Netflix sabe realmente bien que, en la guerra del streaming, ser el primero no es suficiente y ahora que hay mucha más competencia, la plataforma se ha estado poniendo las pilas con los estrenos que elabora cada mes.

2021 inició con el estreno de la nueva temporada de Cobra Kai y la llegada de la serie francesa Lupin, y Netflix dejó bastante claro que aquello era solo el inicio de 12 meses llenos de películas, series y documentales impactantes.

Hacer una lista con lo mejor del año es siempre muy difícil (en particular una vez que han pasado pocos meses), sin embargo en esta situación las cosas permanecen un poco más claras, sencillamente se debe situar atención a la plática, darse una vuelta por la parte de tendencias en la plataforma y estar atentos a los estrenos más esperados, y con eso puedes comprender qué es lo que están viendo todos y, cada temporada, qué es lo que más les ha gustado.

Netflix ya conquistó el año con su llegada a los Golden Globes mediante Gambito de Dama, la película I Care A Lot y su extensa lista de series nominadas, ha tenido las series más vistas en los primeros meses y todo muestra a que lo mejor está por llegar, y ya hay varias series que, aun cuando no hemos observado todos los estrenos del año, de manera definitiva van a permanecer en la categoría de lo mejor en el streaming.

Las series «top» de Netflix en 2021

Sweet Tooth

Rotten Tomatoes: 98%

Producida por Robert Downey Jr., esta serie basada en cómics empieza con un virus extraño y el origen de chicos híbridos mitad humanos y mitad animales, lo cual nos lleva a conocer a Gus, un niño híbrido de 10 años que decide salir en busca de la mamá que jamás conoció y de otros como él, topándose con un “hombre grande” que salva su vida, una joven llamada Bear que lo perdió todo y un conjunto hombres malvados que anhelan eliminar a todos los de su especie, a medida que ciertos socios realizan todo lo posible para salvarlos y enseñar que son la clave para rescatar al mundo.

Shadow and Bone

Rotten Tomatoes: 93%

Basada en las novelas de Leigh Bardugo, esta serie de fantasía se lleva a cabo en una tierra mágica dividida por un muro de sombra realizado por un Grisha (una especie de mago) loca. En plena guerra, la exclusiva salvación de todo el mundo es una dama, llamada Alina, que tiene el poder de invocar la luz del sol para eliminar la misteriosa sombra, sin embargo aquello la convierte en un recurso poderoso que varios anhelan conseguir.

Fatma

Rotten Tomatoes: 100%

Esta serie criminal de Turquía, interpretada por Burcu Biricik, sigue a una misteriosa señora llamada Fatma, quien está intentando encontrar a su marido desaparecido Zafer, sin embargo su tarea se ve interrumpida una vez que comete un homicidio imprevisible y se da cuenta de que tiene que continuar matando para sobrevivir.

El Inocente

Rotten Tomatoes: por calificar

Basada en la novela de Harlan Coben, esta historia empieza una vez que Mat (Mario Casas) comete un homicidio accidental que casi deshace su vida. Al salir de prisión, Mat obtiene una segunda posibilidad, peor, una vez que su señora recibe una llamada misteriosa su pasado vuelve para torturarlo y se ve atrapado en un caso muchísimo más difícil vinculado con la corrupción, el tráfico de personas, un prostíbulo y una misteriosa cinta que podría eliminar muchas vidas y carreras.

The Serpent

Rotten Tomatoes: 85%

A la lista de series sobre asesinos seriales se sumó The Serpent, que es una serie que busca revelar qué ha sido lo que sucedió con uno de los asesinos más prolíficos del continente Asiático, quien engaña a turistas extranjeros para luego envenenarlos, robar sus cosas y utilizar sus identidades para traficar joyas y obtener más dinero.

La serie además nos muestra al hombre que dedicó meses completos de toda su vida a atraparlo y hace un tributo a quienes fueron víctimas de Charles Sobhraj, quien en la actualidad está en prisión en Nepal.

Murder Among the Mormons

Rotten Tomatoes: 88%

Esta serie documental cuenta un caso real de falsificaciones, cartas incómodas para el templo y un acto terrorista que fingía ser un crimen de descanso, pero que terminó siendo un intento por tapar una red de adulteración, corrupción y engaños en el santuario de los Mormones, una vez que uno de sus miembros presentó una vieja carta que en teoría contradecía cada una de sus enseñanzas.

Esto suena como un thriller de alguno de los monumentales autores, sin embargo es algo que tuvo lugar realmente en una sociedad que estaba desesperada por conservar varias cosas en secreto.

Sky Rojo

Rotten Tomatoes: 100%

La serie de España es ideal para los fanáticos de las road movies y las historias violentas de Quentin Tarantino. Sky Rojo empieza en un burdel española, donde luego de atacar a su pimp, 3 damas deciden huír de la vida de abusos para buscar su independencia, pero para ello deben huír de 2 matones vengativos que no se detendrán frente a nada hasta atraparlos.

Sky Rojo hace un óptimo trabajo para enseñar la verdad de todo el mundo de la prostitución, hablando sobre como las damas son manipuladas y abusadas para llevar a cabo los caprichos de hombres que pagan por sexo sin pensarlo 2 veces.

¿Quién mató a Sara?

Rotten Tomatoes: 88%

La serie mexicana no es perfecta, pero tiene una gigantesca historia llena de giros indescifrables que te obligan a intentar adivinar la identidad del responsable, sin mucho triunfo.

La historia empieza una vez que Alex es liberado de prisión luego de pasar 18 años encerrado luego de ser culpado por el homicidio de su hermana. Al salir, Alex decide utilizar todo lo aprendido para vengarse de la poderosa familia que lo engañó y al final hallar quién estuvo detrás de la muerte de Sara.

Lupin

Rotten Tomatoes:: 98%

La serie francesa está inspirada en las novelas de Maurice LeBlanc sobre un exitoso caballero ladrón denominado Lupin. El personaje de Lupin no surge en la serie, sino que inspira a un niño denominado Assane Diop (Omar Sy) a transformarse en un ladrón sofisticado y a generar una estrategia para lograr la venganza por una tragedia que dejó a su familia destruida y a su papá en prisión.

La serie tiene recursos de Ocean´s 12, de thrillers de espías e inclusive un poco de James Bond, además de que concluyó con un cliffhanger que deja a Assane Diop en un espacio bastante difícil del que tendrá que huír en la segunda parte de la serie.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Rotten Tomatoes: 82%

En el área de documentales perturbadores se encuentra Night Stalker, un documental que cuenta la situación del asesino serial Richard Ramírez, presentando testimonios, clip de videos y fotografías de la indagación que llevó a la policía a percatarse de que estaban lidiando con uno de los asesinos seriales más brutales y violentos de la historia. El documental es gráfico, por lo que no es para susceptibles, sin embargo ayuda a describir cómo es que Ramírez consiguió evitar a la justicia por tanto tiempo y atacar a hombres, mujeres y chicos a lo largo de meses.

Pretend it’s a City

Rotten Tomatoes: 90%

Para fanáticos de Nueva York. Martin Scorsese reclutó a la legendaria Fran Liebowitz para hacer un recorrido por ciertos de los sitios más icónicos de la ciudad, hablando sobre el significado de ser de Nueva York, lo que involucra vivir en la localidad y cómo aquel sitio los ha inspirado durante sus carreras.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Rotten Tomatoes: 52% (ignora esta calificación)

Otro documental aterrador. The Vanishing at the Cecil Hotel explora la situación de la extraña desaparición de Elisa Lam, una estudiante canadiense que desapareció de uno de los hoteles más infames de Los Ángeles y poco después ha sido encontrada en uno de sus tanques de agua. Lo más extraño es que, antes de desaparecer, Lam se puede ver comportándose de manera extraña en uno de los ascensores del hotel, en un video que se volvió viral y que entregó pie a decenas de teorías de conspiración que alegaban que el sitio podría estar embrujado.

Behind Her Eyes

Rotten Tomatoes: 61% (puedes desconocer esta calificación, esta serie ha sido un hit en Netflix)

Este thriller con base en la novela de Sarah Pinborough tiene triángulos amorosos, secretos, engaños, sueños lúcidos y hasta homicidios. Eve Hewson y Simona Brown protagonizan esta historia con recursos sobrenaturales que gira cerca de 3 personajes que quedan conectados luego de un encuentro casual en un bar y una infidelidad, que resulta ser el detonante de una secuencia de eventos extraños que se van volviendo cada vez más inseguro, y que conducen a uno de los finales más locos que puedes imaginar.