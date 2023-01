The Lord of the Rings: The Rings of Power es el enorme éxito de Prime Video, pero no es solo lo que vale la pena ver. En la plataforma de streaming de Amazon además tendrás la posibilidad de gozar del estreno de la serie interpretada por Chloë Grace Moretz, The Peripheral, así como la tercera temporada de The Boys y antiguas glorias como Fleabag, Goliath y Bosch.

The Devil’s Hour

Nunca pasa nada bueno a las 3 a.m. Si en algún momento has escuchado este dicho, sabrás que el tiempo en medio de las 3 y las 4 a. m. se conoce como la “Hora del Diablo”, y es justo cuando Lucy (Jessica Raine, Call the Midwife) se despierta, noche tras noche, con la misma pesadilla frecuente.

El acontecimiento, por cierto, fue parte de su historia desde que tiene memoria. No ayuda que el hijo de 8 años de Lucy parezca carecer de emociones y sea socialmente introvertido. Una vez que Lucy se vincula a una serie de homicidios en la ciudad, empieza a cuestionar su propia cordura y por qué tanta oscuridad la circunda.

Este thriller del Reino Unido además está protagonizado por Peter Capaldi (Doctor Who) como un nómada solitario y asesino, y Nikesh Patel (Starstruck) como el detective Ravi, que está investigando los homicidios. Hablamos de un show oscuro, siniestro y plenamente espeluznante.

Autor: Tom Moran

Reparto: Jessica Raine, Peter Capaldi

Número de temporadas: 1

The Peripheral

Ambientada en el futuro (año 2032), Flynne (Chloe Grace Moretz) y su hermano, Burton (Jack Reynor), ganan dinero extra para ayudar a su mamá moribunda jugando juegos de simulación, con los dos compartiendo el mismo avatar en pantalla.

Sin embargo, una vez que Burton tiene la posibilidad de probar Flynne, un nuevo juego, rápido se percata de que lo que es una supuesta simulación de robo resulta ser bastante real y los descubrimientos pintan una imagen desgarradora del futuro de su familia.

La emocionante serie de ciencia ficción The Peripheral, un original de Amazon, está basada en la novela del mismo nombre de William Gibson.

Autor: Scott B. Smith

Reparto: Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor

Número de temporadas: 1

Invincible

Con un elenco repleto de estrellas y Robert Kirkman detrás (The Walking Dead), no sorprende que esta nueva serie original de Amazon ya se encuentre recibiendo excelentes críticas.

Si bien es una serie animada de superhéroes, Invincible no es para ver con los chicos. Conforme el estilo característico de Kirkman, verás violencia y sangre. En el corazón de la historia está Mark Grayson (con la voz de Steven Yeun de The Walking Dead), el hijo joven del superhéroe más poderoso de todo el mundo, Omni-Man (J.K. Simmons).

Cuando Mark cumple 18 años, empieza a desarrollar sus propias capacidades de superhéroe y debe equilibrar el transformarse en Invencible con ser un joven típico que descubre la realidad sobre su papá.

Ojo con los miembros del equipo de superhéroes Guardianes del Globo, inspiración libre de la Liga de la Justicia, todos los cuales poseen la voz de miembros del elenco de Walking Dead.

Creadores: Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker

Reparto: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Número de temporadas: 1

Jungle

Lo primero: no la confundas con la cinta del mismo nombre interpretada por Daniel Radcliffe que además está disponible en Amazon Prime- Jungle es un drama ambientado en los años 70 sobre adolescentes que cuestionan su colaboración en la cultura de las drogas y desean salir.

Centrada en el planeta de la cultura rap del Reino Unido, la serie de 6 partes “se cuenta” de forma única por medio de diálogos y melodía de rap.

Conocerás a diversos extraños que viven en el interior de Londres, cada uno con sus propios inconvenientes que superar. La serie muestra a varios de los mejores artistas de rap y drill del Reino Unido, como Tinie Tempah, Big Narstie y Unknown T.

Creadores: Junior Okoli, Chas Appeti

Reparto: Poundz, Nadia A’Rubea, RA, M24

Número de temporadas: 1

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Uno de los nuevos espectáculos más esperados de 2022 al final está aquí: The Lord of the Rings: The Rings of Power es el último título con base en la serie de novelas fantásticas de J.R.R. Tolkien.

Ambientada en la Tierra Media milenios antes de los eventos del Hobbit y El Señor de los Anillos, Amazon se comprometió con 5 temporadas, clasificando a The Lord of the Rings: The Rings of Power como la serie de televisión más cara nunca llevada a cabo.

No va a ser una historia de continuación y no verás a los mismos personajes, aunque hay varias versiones jóvenes de algunos de ellos. Sin embargo, el enfoque está en el lapso de tiempo de la Segunda Edad a lo largo de la forja de los Anillos de Poder, el ascenso del Señor Oscuro Sauron y la caída del reino de Numenor.

Creadores: John D. Payne, Patrick McKay

Reparto: Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Morfydd Clark

Número de temporadas: 1

Grimm

Emitida a lo largo de 6 temporadas en NBC a partir de 2011 hasta 2017, Grimm ahora está disponible en su totalidad en Amazon Prime Video. El drama de fantasía combina su método policial clásico con el misticismo de la ciencia ficción.

El personaje principal, Nicholas (David Giuntoli), es un detective de asesinatos que descubre que nace de un linaje de guardianes que deben conservar la seguridad entre los humanos y las criaturas mitológicas.

Reconocerás varios personajes conocidos de los cuentos de Grimm y otras fuentes reconocidas. Varios de los episodios se basan libremente en las historias de los hermanos Grimm, tomándose licencias creativas para adecuarlos a la televisión de hoy.

Autor: Jim Kouf, Stephen Carpenter

Reparto: David Giuntoli, Silas Weir Mitchell, Russell Hornsby

Número de temporadas: 6

September Mornings

Justo cuando Cassandra (Liniker), una mujer transgénero, está encaminando su historia con un trabajo decente, un apartamento y un nuevo amor, una ex regresa con un niño que, según ella, es su hijo biológico.

El drama apasionante y conmovedor, ambientado en Brasil, muestra a una mujer joven que aspira reconciliar su historia anterior con la nueva, con un hijo que insiste en llamarla «papá», una ex transfóbica y un trabajo de ensueño exigente. En portugués original, September Mornings cuenta con solo 5 episodios y es una totalmente nueva y emocionante entrada en las series LGBTQ+.

Creadores: Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck

Reparto: Liniker, Clodd Dias, Gustavo Coelho

Número de temporadas: 2

Un asunto privado

A fines de la década de 1940 en Galicia, una atrevida muchacha de clase alta con espíritu de policía interpretada por Marina Quiroga (Aura Garrido), se ofrece a dar caza al asesino en serie que acecha ya hace meses la ciudad y lo hace acompañada de su fiel mayordomo, Héctor (Jean Reno), un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan constantemente en el punto clave de la búsqueda.

Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de aquella época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la mamá de Marina por casarla, impedirán que al final descubran la realidad.

Creadores: Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira y Ramón Campos

Reparto: Jean Reno, Aura Garrido, Ángela Molina, Alex García, Gorka Otxoa, Tito Valverde

Número de temporadas: 1

Making the Cut

Luego de su salida de Project Runway, Heidi Klum y Tim Gunn se juntaron para esta serie de telerealidad original de Amazon. Ahora, en su tercera temporada, Making the Cut tiene un giro distinto: una docena de diseñadores establecidos de todo el planeta compiten por la posibilidad de transformarse en la siguiente enorme marca de moda a nivel mundial.

Ya poseen negocios exitosos, ingenio probado y exposición en sus países de procedencia. Pero, ¿pueden transformarse en sensaciones internacionales?

Al final de cada temporada, el último diseñador que quede recibirá un millón de dólares para invertir en su comercio, sin nombrar la enorme cantidad de exposición por aparecer en el programa.

Autor: N/A

Reparto: Heidi Klum, Tim Gunn, Nicole Richie

Número de temporadas: 3

Todo por Lucy

Una versión actualizada de la sitcom típica I Love Lucy, esta reinvención en español muestra personajes semejantes: Lucy es innovadora y vivaz, pero no puede dejar de meterse en problemas. Ricky es un ingeniero con un lado divertido que sueña con transformarse algún día en comediante.

Los dos conforman la pareja perfecta que se burla el uno del otro. Sin embargo una vez que deciden mudarse juntos como un compromiso –ya que Lucy no está interesada en casarse– su amor se pone en verdad a prueba.

Autor: N/A

Reparto: Natalia Téllez, Daniel Tovar, Andrés Zuno

Número de temporadas: 1

The Outlaws

Una participación entre la BBC y Amazon Studios, esta hilarante serie de comedia criminal construída por Stephen Merchant se emitió por primera vez en el Reino Unido en octubre del año pasado, y ahora al final llega a los Estados Unidos.

Merchant al lado de Christopher Walken son aquí 2 de los 7 delincuentes que se reúnen para llevar a cabo sus sentencias de “ayuda a la comunidad” por sus diferentes delitos.

Forzados a limpiar y rehabilitar un centro comunitario en ruinas de Bristol, hallan una bolsa de dinero escondida en el techo. Aunque no se aguantan, se ven forzados a unirse una vez que se enteran de que el dinero es propiedad de unos gánsteres que piensan recuperarlo. La segunda temporada ya está disponible.

Autor: Stephen Merchant, Elgin James

Reparto: Christopher Walken, Stephen Merchant, Darren Boyd

Número de temporadas: 2

Paper Girls

Con base en los cómics de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang del mismo nombre, Paper Girls trata de cuatro chicas que se ven envueltas en una rivalidad en el tiempo a medida que reparten los periódicos en su vecindario la mañana luego de Halloween.

Ambientada en 1988, las chicas involuntarias terminan viajando en el tiempo y rápidamente quedan atrapadas en un plan para salvar el mundo.

Curiosamente, a medida que viajan por el futuro, se hallan con versiones anteriores de sí mismas y se afrontan cara a cara con sus destinos en la vida. Este drama de ciencia ficción ha sido coproducido por Brad Pitt y cuenta con un elenco increíble que incluye a Ali Wong y Nate Corddry.

Autor: Stephany Folsom

Reparto: Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky

Número de temporadas: 1

Chloe

Original de Amazon, este thriller psicológico del Reino Unido de seis partes se concentra en Becky (Erin Doherty), una adolescente solitaria de veintitantos años que, tras el suicidio de su amiga de la niñez, Chloe, decide que es hora de aceptar una totalmente nueva identidad.

Ahora se hace llamar Sasha y está obsesionada con irrumpir en el encantador grupo de amigas de Chloe y llegar al fondo de la muerte de su amiga. No obstante, la emocionante vida de “Sasha” se vuelve bastante tentadora, y Becky empieza a perderse a ella misma y a perder el control de la verdad en el arriesgado juego a medida que va descubriendo detalles sobre la vida secreta de su vieja amiga.

Autor: Alice Seabright

Reparto: Erin Doherty, Poppy Gilbert, Scott Rose-Marsh

Número de temporadas: 1

The Terminal List

Con base en la novela de Jack Carr del mismo nombre, The Terminal List está interpretada por Chris Pratt como Reece, un militar que es emboscado cuando su pelotón está en una tarea.

Luego de su regreso a casa y su trastorno de estrés postraumático severo por estos sucesos, Reece empieza a cuestionar lo que recuerda y cuál podría haber sido su papel en lo que pasó.

Por medio de su indagación, Reece se percata de que podría haber algo más en juego. Y hay gente que trabaja en su contra, lo que lo pone a él y a su familia en riesgo. Este thriller de acción además está protagonizado por Taylor Kitsch, Constance Wu, Riley Keough y Patrick Schwarzenegger.

Autor: Chris Pratt, Antoine Fuqua

Reparto: Chris Pratt, Taylor Kitsch, Constance Wu

Número de temporadas: 1

The Boys

De todas las películas y series de televisión de superhéroes que hay, ni una es como The Boys, una deconstrucción oscura y depravada de héroes y villanos con superpoderes.

Con base en la serie de cómics del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys sigue a un grupo que se encarga de observar a los héroes superpoderosos que abusan de sus capacidades y se aprovechan de la confianza que el público ha depositado en ellos.

Tan sombría y sorprendentemente violenta como inteligente, la serie está ambientada en un mundo en el que los superpoderes, la codicia corporativa y la consolidación de los medios se han desangrado para producir una forma de corrupción especialmente aterradora.

La audiencia lo ve todo por medio de los ojos de Hughie, un tipo cualquiera cuyo encuentro casual con un superhéroe cambia su historia para toda la vida. La tercera temporada ya está disponible.

Autor: Garth Ennis, Darick Robertson, Eric Kripke

Reparto: Jack Quaid, Elisabeth Shue, Jessie T. Usher, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty

Número de temporadas : 3

The Wilds

Unas chicas adolescentes quedan varadas en una isla desierta tras un accidente aéreo. Aparentemente, todo ha sido un accidente, pero las chicas al final se dan cuenta de que podría no haberlo sido en absoluto.

Es una serie emocionante que se convirtió inmediatamente en uno de los superiores originales de Amazon y continúa con la llegada –en la segunda temporada– de que un conjunto de chicos que además irrumpe en la isla.

Autor: Sarah Streicher

Reparto: Rachel Griffiths, Sophia Taylor Ali, Shannon Berry, Sarah Pidgeon, Erana James, Jenna Clause, David Sullivan, Troy Winbush, Helena Howard, Reign Edwards, Mia Healey

Número de temporadas: 2

The Lake

Es posible que reconozcas a Jordan Gavaris de Orphan Black en esta comedia de Canadá en la que actúa con Julia Stiles como un hermano y una hermanastra que luchan por la casa de campo de la familia de sus papás.

A medida que Justin (Gavaris) se mudó a lo largo de años, decide volver a casa tras una mala separación para reconectarse con la hija adolescente que dio en adopción. Sin embargo, una vez que Justin va a la casa de campo de su familia, encuentra que sus papás le dejaron la residencia a su “malvada” y aparentemente perfecta hermanastra Maisy-May (Stiles).

Autor: Julian Doucet

Reparto: Jordan Gavaris, Julia Stiles, Madison Shamoun

Número de temporadas: 1

The Summer I Turned Pretty

Emitiendo vibras de To All The Boys y Never Have I Ever, The Summer I Turned Pretty promete una historia semejante sobre una adolescente de 16 años llamada Isabel que visita Cousins Beach con su familia todos los veranos.

Tiene la impresión de que este verano va a ser distinto, y tiene razón cuando nace un triángulo afectuoso entre los hermanos del mejor amigo de la niñez de su mamá, con quien van de vacaciones.

Hablamos de amor, desamor y de una joven que se hace valer a lo largo de un verano determinante que lo cambiará todo. Con base en la obra del mismo nombre de la conocida novelista Jenny Han, la serie ha creado mucho revuelo inclusive antes a su debut.

Autor: Gabrielle Gramo. Stanton, Jenny Han

Reparto: Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno

Número de temporadas: 1

Fairfax

El colegio secundario es complicado, y Fairfax explora la vida de un niño de 13 años por la mirada de sus cuatro mejores amigos, Dale, Derica, Benny y Truman, quienes buscan ser populares ahí.

Parte importante de la serie se reúne en la cultura hypebeast, determinada por el movimiento de moda streetwear del diseñador hipster. Así sea el último par de zapatos que no se pueden conseguir o cualquier otra cosa que decida el ser “cool”, dichos chicos no se detendrán frente a nada para poder hacer sus sueños realidad.

Hablamos de una serie animada para adultos descrita como “visualmente enérgica, humorísticamente frenética y poblada por un elenco de voces excepcionales” por The Hollywood Reporter.

Entre el talentoso elenco de voces de apoyo se hallan John Leguizamo, J.B. Smoove, Zoey Deutch, Billy Porter, Pamela Adlon, Ben Schwartz e Yvette Nicole Brown.

Autor: Teddy Riley, Aaron Buchsbaum, Matthew

Reparto: Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter S. Kim, Jaboukie Young-White

Número de temporadas: 2

A Very British Scandal

En 1963, el proceso de divorcio entre Ian Campbell, undécimo duque de Argyll y líder del clan Campbell, y su esposa Margaret Campbell, sacudieron la Gran Bretaña de la posguerra.

En una época en que el clima social y político era bastante distinto al presente –al igual que las reacciones hacia las mujeres– las denuncias de todo, desde adulterio hasta maltrato, uso de drogas y más, resultaban lascivas y escandalosas.

Ha sido uno de los casos legales más notorios de dicha etapa. Claire Foy y Paul Bettany retratan maravillosamente a la pareja en discordia en esta miniserie de drama histórico, que sirve como seguimiento de A Very English Scandal de 2018.

Autor: Sarah Phelps

Reparto: Claire Foy, Paul Bettany, Julia Davis

Número de temporadas: 1

Undone

Undone es una rareza en medio de las series animadas para adultos, debido a que es más un drama y un thriller que una comedia. Además usa la animación Rotoscoping para proveer las imágenes alucinantes.

Rosa Salazar protagoniza la serie como Alma, una adolescente sin rumbo que casi pierde la vida en un accidente automovilístico. No obstante, Alma rápidamente encuentra que el evento aparentemente desbloqueó su capacidad para ver a su papá muerto, Jacob (Bob Odenkirk).

Según Jacob, Alma tiene el poder de doblar el tiempo y el espacio a su voluntad, y desea que ella retroceda en el tiempo para evitar su homicidio. Aunque Alma aparentemente puede hacer todo lo que Jacob le dice, la realidad sobre sus capacidades y su cordura todavía es tentadoramente ambigua. La segunda temporada ya está aquí.

Autor: Raphael Bob-Waksberg, Kate Purdy

Reparto: Rosa Salazar, Angelique Cabral, Bob Odenkirk

Número de Temporadas: 2

Outer Range

Outer Range está interpretada por Josh Brolin como un ranchero en Wyoming que halla misterios sobrenaturales a medida que investiga las afueras de su territorio.

Como una mezcla entre Yellowstone y Stranger Things, este thriller de misterio seguramente emocionará a los fanáticos de cualquier persona de las series anteriormente mencionadas, así como a esos que crecieron viendo a Brolin en la pantalla (The Goonies), o inclusive esos que recién lo conocieron como Thanos.

Con Brolin como productor ejecutivo con un equipo que además incluye a Brad Pitt, los fanáticos tienen la posibilidad de tener altas expectativas con las intriga y diálogos de esta serie original de Amazon.

Desarrollado por: Brian Watkins

Reparto: Josh Brolin, Tom Pelphrey, Tamara Podemski

Número de temporadas: 1

Marvelous Mrs. Maisel

Si deseas ver nacer a una estrella, deja lo que estés haciendo y sumérgete en el trabajo de Rachel Brosnahan como Miriam «Midge» Maisel, en la comedia de la década de 1950 Marvelous Mrs. Maisel.

Midge es una ama de casa que busca consolidarse como una comediante, luego de que su esposo, Joe Maisel (Michael Zegen), la deja inesperadamente.

Luego de un espectáculo en estado de ebriedad, improvisado y en el cual no paró de dialogar, como si estuviera corriendo, Susie Myerson (Alex Borstein) decide dirigir a Midge, con la esperanza de modelar un diamante en bruto.

Esta producción se levantó con un Golden Globe por transformarse en la mejor comedia o serie musical para su temporada de debut, y Brosnahan se llevó a casa la estatuilla de la mejor actriz en una comedia musical.

Autor: Amy Sherman-Palladino

Reparto: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen

Número de temporadas: 3

Upload

En 2033, quienes están a punto de fallecer tienen la posibilidad de ser «cargados» en la realidad virtual en un nuevo tipo de vida de su elección. Estas vidas posteriores –de realidad virtual– permanecen al mando de 6 empresas tecnológicas, que inventan un nuevo tipo de competencia corporativa con la muerte humana.

Una vez que el auto sin conductor Nathan (Robbie Amell) se estrella, su novia lo asciende a la lujosa vida digital de Lakeview. Ahí, conoce a Nora, una representante de servicio al cliente de Lakeview, que aborda Nathan en su particular versión del cielo.

La serie sigue su amistad a medida que Nathan se acostumbra a la vida lejos de sus seres queridos, todo a medida que Nora equilibra su conexión con el Nathan virtual con sus peleas financieras y particulares en la vida real.

Autor: Greg Daniels

Reparto: Robbie Amell, Andy Allo, Chris Williams

Número de temporadas: 2

Hanna

Esme Creed-Miles interpreta al personaje principal, una adolescente joven que ha sido criada enteramente aislada en un bosque remoto en Polonia con un hombre llamado Erik (Joel Kinnaman), quien huía de la CIA.

Ella era parte de un programa denominado UTRAX donde los niños recibieron ADN mejorado para transformarse en súper militares. Sin embargo, una vez que Erik se enamora de la mamá de Hanna, él escapó con ella para defender a la joven.

Con base en la película de 2011 del mismo nombre, la segunda temporada debuta a inicios de julio de 2020 para seguir a Hanna en su viaje, ahora sabiendo quién y qué es. Además encuentra que el programa UTRAX jamás se creó, y que podría haber ahora otras «hermanas» como ella.

Desarrollado por: David Farr

Reparto: Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Joel Kinnaman

Número de temporadas: 3

The Wheel of Time

Durante mucho, una de las series más esperadas de Amazon Prime, que se fundamenta en las novelas de Robert Jordan del mismo nombre. Moraine, integrante de una empresa mágica compuesta exclusivamente por mujeres llamada Aes Sedai, lleva a cinco jóvenes de su diminuto poblado para embarcarse en una peligrosa travesía.

Ella considera que uno de ellos puede ser un niño poderoso que, como la reencarnación del Dragón, habría recibido proféticos poderes que podrían salvar al mundo… o destruirlo.

Lleno de imágenes sorprendentes y mucha acción –cosa que uno esperaría de una producción de fantasía épica en 2021–, la serie ya se ha renovado para una segunda temporada, inclusive anteriormente del lanzamiento de la primera.

Desarrollado por: Rafe Judkins

Reparto: Rosamund Pike, Daniel Henney, Josha Stradowski

Número de temporadas: 1

Harlem

Producida por un equipo que incluye a Amy Poehler y Pharrell Williams y creada por Tracy Oliver (The Mis-Adventures of Awkward Black Girl), esta comedia llena un vacío bastante importante en el panorama televisivo con una serie sobre la amistad entre mujeres negras.

En el centro hay cuatro amigas que fueron juntas a la universidad y ahora tienen 30 años, viviendo y trabajando en Harlem. Al igual que con cualquier serie sobre la amistad femenina, atraviesan momentos importantes de sus vidas, desde carreras profesionales hasta el amor y el desarrollo personal, todo a medida que se apoyan entre ellas.

El elenco de estrellas incluye a Meagan Good y Grace Byers, con Whoopi Goldberg y Jasmine Guy en papeles secundarios.

Autor: Tracy Oliver

Reparto: Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers

Número de temporadas: 1

Reacher

El personaje dado a conocer por primera vez de la mano de Tom Cruise vuelve con nuevos rostros en esta serie original de Amazon. Ahora, Alan Ritchson (Smallville) interpreta a Jack Reacher, el ex comandante del batallón de USA que viaja por los EE.UU. en busca de cualquier trabajo eventual que logre hallar para luchar contra los malos.

Basada en la serie de libros de Lee Child, y al igual que la primera cinta, la temporada 1 de Reacher se centrará en la trama de la novela debut Killing Floor.

Luego de ser arrestado por un homicidio que no cometió, Jack se ve enroscado en una conspiración criminal. Con el riesgo acechándolo en cada esquina, te mantendrás con los ojos bien abiertos.

Autor: Nick Santora

Reparto: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald

Número de temporadas: 1

I Love Dick

Pese a recibir excelentes críticas, este programa solo duró una temporada. Sin embargo, vale la pena ver las tremendas actuaciones de Kevin Bacon y Kathryn Hahn.

Ella interpreta a Chris, una artista y cineasta que, a medida que está en Texas con su marido, se enamora de su patrocinador de beca Dick (Bacon). Tanto es así, por cierto, que expresa sus deseos, todos bastante explícitos sexualmente, en una secuencia de cartas que escribe sin embargo jamás entrega. Si bien Chris no actúa según con sus impulsos, la obsesión empieza a dañar su historia personal y profesional.

Desarrollado por: Sarah Gubbins

Reparto: Kevin Bacon, Kathryn Hahn, Griffin Dunne

Número de temporadas: 1

Billions

Con tu suscripción Prime puedes ahora gozar de las primeras 4 de las 6 temporadas recientes de este fascinante drama de Showtime que sigue a Bobby Axelrod (Damian Lewis), un cruel administrador de fondos de cobertura en Nueva York que sigue haciendo crecer su rica cartera e incrementando el poder que conlleva.

No obstante, no consigue esto de un día para otro, y sus tratos –a veces turbios, una vez que no directamente ilegales– llaman la atención del fiscal Chuck Rhoades (Paul Giamatti), quien se obsesiona con abatir a Axelrod con los medios que encuentre a mano.

Con una mezcla de ficción e historias que reflejan los crímenes financieros que ocurren en la vida real, la serie fue elogiada por su narrativa fresca cada temporada y la introducción de nuevos personajes que constantemente consiguen brillar con luces propias.

La sexta temporada acaba de debutar en Showtime

Desarrollado por: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin

Reparto: Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, Malin Akerman, Toby Leonard Moore, David Costabile, Condola Rashad

Número de temporadas: 6

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy

¿Te encanta el hip hop? ¿Y la comedia hip hop? Querrás ver esta miniserie sobre el periplo de Guy Torry alrededor de los años 90 para lanzar una noche de comedia del todo negra en el célebre The Comedy Store.

Sus esfuerzos ayudaron a crear un cambio masivo en la industria y catapultar las carreras de varios de los mejores comediantes. Con la colaboración del mismo Torry junto con algunos de los actores más talentosos de esta generación, como Tiffany Haddish, Steve Harvey, Regina King, Anthony Anderson y Nick Cannon.

Autor: David Farr

Reparto: Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Joel Kinnaman

Número de temporadas: 3

As We See It

En el núcleo de esta historia hay tres compañeros de cuarto de 20 años, todos en el espectro autista y todos procurando vivir las realidad de la “adultez”. Aquello incluye todo, desde hacer amigos hasta descubrir el amor.

Hecho por el autor y productor ganador del premio Emmy Jason Katims –el mismo que está detrás de Parenthood y Friday Night Lights– y con base en un formato realizado por Dana Idisis y Yuval Shafferman de Israel, hay 8 episodios en la primera temporada, todos accesibles ya con una suscripción Prime.

Desarrollado por: Jason Katims

Reparto: Sue Ann Pien, Rick Glassman, Sosie Bacon, Vella Lovell, Albert Rutecki

Número de temporadas: 1

A Very English Scandal

Esta serie cuenta la crónica de Jeremy Thorpe, un integrante del Parlamento que ha sido juzgado y después absuelto de conspirar para matar a su ex amante, Norman Scott.

La serie abarca una década, empezando en 1960 con Thorpe como el jefe más joven del Partido Liberal en 100 años. Sin embargo está escondiendo una aventura con un hombre, cosa que todavía era ilegal en aquel instante.

Una vez que su amante, Scott, amenaza con revelar el romance, Thorpe dictamina una estrategia que al final desata el escándalo y saca a la luz los oscuros secretos del establishment del Reino Unido.

Autor: Russell T Davies, John Preston

Reparto: Hugh Grant, Ben Whishaw, Alex Jennings

Número de temporadas: 1

The Feed

Solo tenemos una temporada de este drama de ciencia ficción del Reino Unido, pero va a ser más que suficiente para mantenerte pegado a la pantalla.

Ambientada en un futuro cercano, sigue la vida de Lawrence Hatfield, quien, al estilo Black Mirror, ha desarrollado una tecnología llamada The Feed, un implante cerebral que posibilita a las personas a compartir información, emociones y recuerdos entre sí.

No obstante –y como era de esperar– la tecnología causa más mal que bien, y rápido vemos a Hatfield y su familia procurando de controlarla antes de que el caso se salga de control.

¿Demasiado tarde? Quizá…

Autor: Channing Powell

Reparto: David Thewlis, Guy Burnet, Nina Toussaint-White

Número de temporadas: 1

Carnival Row

Orlando Bloom, Cara Delevingne y Jared Harris protagonizan esta serie de fantasía sobre criaturas míticas que viven entre la población en general luego de huir de su tierra devastada por la guerra.

No obstante, con la obligación de luchar con la creciente población inmigrante –eso sin nombrar una secuencia de homicidios que asolan la ciudad– conservar el bienestar se vuelve cada vez más complejo. La serie debutó en el verano septentrional de 2019 y se renovó para una segunda temporada, aunque no sabemos en qué momento llegará.

Autor: Travis Beacham, René Echevarria

Reparto: Orlando Bloom, Cara Delevingne, David Gyasi

Número de temporadas: 1

The Expanse

Imagina un futuro en el que los humanos hayan colonizado cada parte del sistema solar. The Expanse convierte aquel hipotético futuro en un poderoso drama de ciencia ficción. La serie se ubica 200 años en el futuro y se concentra en una conspiración que amenaza con concluir con la humanidad.

No dejes que los efectos CGI y la configuración del espacio te engañen: The Expanse es un drama fascinante que aborda los conflictos humanos de la misma forma que sus rivales los presentan en Game of Thrones y Westworld. La sexta y última temporada completa la historia.

Autor: Daniel Abraham, Mark Fergus, Ty Franck

Reparto: Thomas Jane, Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Cas Anvar, Dominique Tipper

Número de temporadas: 6

Good Omens

Basada en la novela homónima de Terry Pratchett y Neil Gaiman, solo hay 6 episodios en esta comedia de fantasía, lo que la convierte en un “atracón” veloz y simple.

A medida que los personajes principales tratan de prevenir el Armagedón, la serie trata diversos temas cristianos, desde los ángeles y el diablo mientras luchan por el control de la raza humana y el futuro.

Desarrollado al principio solo como una serie limitada, su elenco repleto de estrellas (junto con un elenco de voces que incluye a Frances McDormand, Brian Cox y Benedict Cumberbatch) e historia convincente le han valido una segunda temporada que está al caer en Amazon Prime.

Desarrollado por: Neil Gaiman, Terry Pratchett

Reparto: Michael Sheen, David Tennant, Sam Taylor Buck

Número de temporadas: 1

Dexter

Sí, posiblemente todavía no puedas ver el “resurgimiento” de la serie reducida de Showtime Dexter: New Blood aquí, pero por lo menos, puedes ponerte al día con las 8 temporadas de la serie original antes de sumergirte en la secuela.

Tomando las novelas oscuras e inquietantes de Jeff Lindsay y convirtiéndolas en una convincente historia de misterio y drama criminal, Dexter es una de las mejores series que nunca se hayan dado en la pantalla chica.

Dejando a un lado el desenlace insatisfactorio, la historia sigue a este hábil analista de salpicaduras de sangre que trabaja para el departamento de policía de Miami y que, en su descanso, pues… aquello: es un asesino en serie tipo “vigilante”.

Lo que pasa es que ha decidido continuar el código de su papá, y usa sus oscuros impulsos de asesinar solo a los criminales que “lo merecen”. Los espectadores apoyan y simpatizan con el personaje principal (Michael C. Hall) a medida que este aspira –de verdad– hacer una vida “normal” a la vez que sacia su verdadera pasión: matar a sangre fría.

Autor: James Manos Jr.

Reparto: Michael C. Hall, Julie Benz, Jennifer Carpenter, Erik King, Lauren Velez

The Collection

Ambientada en París luego de la Segunda Guerra Mundial, la atención se concentra en Paul y Claude Sabine, que dirigen la casa de moda de su familia.

A medida que Paul –siempre centrado en los negocios– aspira escalar a la cumbre de la escena de la moda desde el final de la guerra, sus actividades pasadas regresan para perseguirlo, mientras tanto que su –madre fría y calculadora– no ayuda en absoluto.

Además, hay una competencia cada vez más grande en una ciudad que se convirtió inmediatamente en la capital más importante a nivel mundial de la moda.

Con muchas historias paralelas durante la serie de 8 partes, incluida la del fotógrafo familiar Billy Novak y su romance con una costurera convertida en modelo, esta coproducción entre Amazon Studios y BBC Worldwide atraerá a muchos.

Desarrollado por: Oliver Goldstick

Reparto: Richard Coyle, Tom Riley, Frances de la Tour

Número de temporadas: 1

Picnic at Hanging Rock

Aquí tenemos una reinvención de la película de 1975 y la novela de 1967 del mismo nombre de Joan Lindsay, en donde Natalie Dormer (Juego de tronos) interpreta a la Sra. Hester Appleyard, directora de una escuela australiana.

Un día, a lo largo de un picnic, tres de sus estudiantes “estrella” y su institutriz desaparecen. Ambientada en la década de 1900, la serie tiene recursos de misterio y romance, y todos en la ciudad no tiene inconvenientes en señalar con el dedo a los probables responsables, exponiendo sus teorías sobre lo que pasó el día en que estas cuatro personas desaparecieron.

Autor: Larysa Kondracki, Michael Rymer, Amanda Brotchie

Reparto: Natalie Dormer, Lily Sullivan, Samara Weaving, Madeleine Madden

Número de temporadas: 1

Maradona: Sueño Bendito

El controvertido Diego Armando Maradona se ha convertido en una enorme estrella del fútbol en Argentina mientras que luchaba contra los demonios del sexo, las drogas y el escrutinio público.

Ya renovada para una segunda temporada inclusive anteriormente al estreno de la primera, este drama biográfico profundiza en la vida de la superestrella del fútbol fallecido a los 60 años por causas todavía no completamente claras.

Desarrollado por: Francisco Cordero, Ricardo Coeto

Reparto: Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt

Número de temporadas: 1

The Pursuit of Love

Dos primas hallan que su amistad se pone a prueba una vez que se mueven en direcciones opuestas en sus vidas.

Con base en la novela de Nancy Mitford del mismo nombre, este drama romántico del Reino Unido se creó por Emily Mortimer (The Newsroom), quien además protagoniza un diminuto papel. Si buscas algo ligero y romántico, esta serie puede ser justo lo que necesitas.

Con buena calificación de la crítica en Rotten Tomatoes, el drama fue elogiado por su casting perfecto y sus «procedimientos elegantes». The New Yorker la define como una “sátira mordaz de la clase alta británica”. Imperdible

Autor: Emily Mortimer

Reparto: Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham, Dominic West, Dolly Wells, John Heffernan, Beattie Edmondson, Assaad Bouab, Shazad Latif, Freddie Fox, Emily Mortimer

Número de temporadas: 1

The Night Manager

Hugh Laurie dejó atrás sus raíces cómicas en este sobresaliente thriller y drama del Reino Unido de espías que se enfoca en Jonathan Pine (Tom Hiddleston), el gerente nocturno de un hotel de lujo en El Cairo que tiene lazos con la oficina de inteligencia para ayudar a terminar con un traficante ilegal de armas, Richard «Dicky» Onslow Roper (Laurie).

El pasado de Jonathan como militar del Reino Unido le otorga los conocimientos y los medios para hacer algo más que rentar habitaciones. Con un elenco repleto de estrellas, no sorprende que la serie –basada en la novela de 1993 del mismo nombre de John le Carre– fuera nominada a 36 premios Primetime Emmy y se llevara a casa 11. Ojo, que son solo 6 episodios, por lo que podrías devorarla en un fin de semana sin problemas.

Realizado por: David Farr

Reparto: Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander, Elizabeth Debicki, Alistair Petrie, David Harewood, Douglas Hodge, Antonio de la Torre, Tobias Menzies

Número de temporadas: 1

Goliath

Billy Bob Thornton interpreta al abogado Billy McBride en esta serie en la que sigue su propia redención luego de dejar el poderoso bufete de abogados que cofundó y tocar fondo.

Aunque cuenta con un elenco increíble que incluye a William Hurt, Maria Bonito, Olivia Thirlby, Molly Parker y Mark Duplass, la serie está dirigida por la actuación de Thornton como el ex abogado que ahora batalla contra un sistema legal que juega en oposición a los indefensos en vez de ayudarlos.

El papel le valió a Thornton un Globo de Oro como el mejor actor del año en una serie dramática en 2017. La cuarta y última temporada se estrena el 24 de septiembre en Amazon Prime Clip de video.

Autor: David E. Kelley, Jonathan Shapiro

Reparto: Billy Bob Thornton, William Hurt, Maria Hermoso, Tania Raymonde

Número de temporadas: 4

Modern Love

Una columna semanal en The New York Times inspiró esta serie de comedia y romance, la cual se estrenó en 2019 y cuenta con un elenco increíble de actores de primera en sus dos temporadas de 8 episodios cada una.

La serie sigue a diversos residentes de la Ciudad de Nueva York a medida que combaten las pruebas y tribulaciones de descubrir el romance y mantenerlo vivo en la era moderna.

Entre los actores que aparecen en los episodios de media hora de la serie se hallan Kit Harington, Anna Paquin, Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener, Cristin Milioti, Sofia Boutella, Ed Sheeran y Judd Hirsch.

Autor: John Carney, Todd Hoffman, Trish Hoffman

Reparto: Kit Harington, Anna Paquin, Ben Rappaport, Garrett Hedlund, Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, Cristin Milioti, Ed Sheeran, Judd Hirsch

Número de temporadas: 2

30 Rocks

Esta comedia satírica engendrada e interpretada por Tina Fey se inspiró en sus experiencias como autora de Saturday Night Live y funcionó a lo largo de 7 temporadas, obteniendo 103 nominaciones a los premios Primetime Emmy y triunfando 16 veces.

La serie sigue a una showrunner de una secuencia de comedia que se ve impuesta a hacer malabarismos con los intereses de su líder, actores narcisistas y escritores sensibles, todo a medida que aspira conservar su programa en el aire y tener éxito. Junto con Fey, el elenco incluye a Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski y Judah Friedlander, entre otras caras conocidas.

Autor: Tina Fey

Reparto: Tina Fey, Tracy Morgan, Alec Baldwin

Número de temporadas: 7

One Mississippi

La muerte de un ser querido no parece el inicio más auspicioso para una secuencia de comedia, sin embargo One Mississippi es todo menos común.

Interpretada por la comediante Tig Notaro como una versión ficticia de sí misma, el programa se fundamenta en numerosas tragedias de su historia real.

Recuperándose de un cáncer de mama, la ficticia Tig regresa a su ciudad natal en Mississippi para presenciar cómo le quitan el soporte vital a su mamá y decide quedarse y volver a tomar contacto con su padrastro y su hermano.

A pesar del deprimente primer capítulo, One Mississippi no es un drama implacable. El programa equilibra el dolor y la alegría en la justa medida, examinando el extenso proceso ascendente y descendente del trauma y la recuperación.

Autor: Tig Notaro, Diablo Cody

Reparto: Tig Notaro, Noah Harpster, John Rothman

Número de temporadas: 2

Mr. Robot

Mientras la tecnología de la información se infiltra en todos los puntos de nuestras vidas, uno no puede evitar ver a las personas que controlan dicha tecnología (corporaciones, agencias gubernamentales) con suspicacia.

Y es que el planeta nuevo, algunas veces, parece el preludio de una distopía cyberpunk –al menos– en la manera en que Mr. Robot lo retrata. En esta serie vemos a Elliot Alderson (Rami Malek), un ingeniero de seguridad paranoico que, además de su trabajo diario para una corporación masiva, se implica en actos de piratería.

Una vez que Elliot es cortejado por un misterioso activista-hacker conocido como “Mr. Robot”, tiene la posibilidad de utilizar sus capacidades para algo más que actos de justicia de ciertos «vigilantes».

Mr. Robot tiene un enorme proyecto para derrocar a la sociedad y Alderson podría realizar un papel clave. Mr.Robot es un ciber-thriller con una enorme comprensión de la tecnología que representa, aunque no debes confundir la exactitud técnica con el realismo: el programa se sumerge de cabeza en una guarida de paranoia y espionaje, con una trama que desafía una y otra vez las percepciones del espectador.

Autor: Sam Esmail

Reparto: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

Número de temporadas: 4

Bosch

Esta famosa serie policial regresa para su séptima y última temporada, aunque comprendemos que la historia continuará por medio de una serie derivada (aún sin título) para IMDb TV.

Titus Welliver interpreta a Harry Bosch, un detective estricto aunque algo desequilibrado que está a lo largo de una disputa por una demanda por asesinato culposo interpuesta por la familia de un presunto sospechoso al que asesinó a tiros.

El viaje de Bosch continúa durante las temporadas de una serie apasionante y llena de acción. En la temporada 7, Bosch se enfoca en terminar con un criminal que quemó una casa y asesinó a una niña de 10 años en el interior.

Desarrollado por: Eric Overmyer, Daniel Pyne, Michael Connelly, Henrik Bastin, Pieter Jan Brugge, John Mankiewicz

Reparto: Titus Welliver, Annie Wersching, Amy Price-Francis

Número de temporadas: 7

Tales from the Loop

Inspirada en las pinturas y diseños futuristas del artista sueco Simon Stålenhag, la serie original de Amazon Tales From the Loop se concentra en un diminuto poblado rural donde la población vive sobre «The Loop», una máquina construida para encontrar y explorar los misterios del mundo.

Duncan Joiner y Rebecca Hall protagonizan este drama, cuyo objetivo es hacer que la ciencia ficción parezca más real que nunca.

Autor: Nathaniel Halpern

Reparto: Duncan Joiner, Rebecca Williams

Número de temporadas: 1

Flack

La primera temporada se lanzó a finales de enero en Amazon Prime Video, y la temporada 2 ya está disponible.

Anna Paquin interpreta a Robyn, una ejecutiva de relaciones públicas de Estados Unidos que trabaja en Londres. Su trabajo radica primordialmente en intentar de ayudar a los consumidores a salir de situaciones difíciles.

Con solo seis episodios en cada temporada, es una serie que puedes ver en un fin de semana. Denominada como una comedia dramática, Robyn no solo tiene que batallar con los ridículos líos en los cuales se meten sus clientes, sino que además está lidiando con sus propios problemas particulares descontrolados.

Desarrollado por: Oliver Lansley

Reparto: Anna Paquin, Sophie Okonedo, Genevieve Angelson, Lydia Wilson, Rebecca Benson, Arinze Kene, Marc Warren, Rufus Jones

Número de temporadas: 2

Small Axe (2020)

A partir del 20 de noviembre se puede empezar a gozar de esta serie de la BBC que ha sido construída y dirigida por el cineasta y artista de video Steve McQueen, y que tiene que ver con las experiencias de los negros que viven en Gran Bretaña.

Hay 6 películas en la serie, 3 de las cuales se proyectaron por primera ocasión en el Festival de Cine de Nueva York en septiembre. El primer episodio, Mangrove, protagonizado por Shaun Parkes y Letitia Wright (la temporada además cuenta con John Boyega entre su elenco repleto de estrellas), fue calificada como una «poderosa queja de racismo institucional» por los críticos, quienes le han dado un 98 % de puntuación en Rotten Tomatoes.

Autor: Steve McQueen

Reparto: Leticia Wright, Malachi Kirby, Shaun Parkes, John Boyega, and others

Número de Temporadas: 1

The Man in the High Castle

La Segunda Guerra Mundial parece ser la fuente más común para el escenario «¿Qué hubiese pasado si..?».

The Man in the High Castle, basada en la novela de Philip K. Dick del mismo nombre, empieza con la conjetura de que las potencias del Eje no solo ganaron la guerra, sino que además ocuparon los Estados Unidos luego, con el Japón imperial gobernando la Costa Oeste y los nazis controlando el territorio al este de las Rocallosas.

La serie sigue a unos personajes que viven en diferentes zonas a medida que tratan de tolerar la ocupación y paralelamente investigan un misterioso rollo de película que representa un universo alternativo donde los Aliados en verdad ganaron la guerra.

Dick ha sido un verdadero creador visionario, y The Man in the High Castle capta la naturaleza autoritaria de todo el mundo que imaginó. Rico en intriga y maravillosa dirección, The Man in the High Castle es un emocionante thriller.

Autor: Frank Spotnitz

Reparto: Alex Davalos, Luke Kleintank, Geoffery Blake, Rupert Evans, Luke Kleintank

Número de temporadas: 4

Comrade Detective

En la década de 1980, con la Guerra Fría cada vez más intensa, la cultura pop de Estados Unidos produjo una enorme proporción de películas que expresaban las ansiedades y el patriotismo de la era: cintas como Red Dawn o Invasion U.S.A. de 1985 (protagonizada por Chuck Norris).

Comrade Detective eleva la estética del cine de acción de los 80 y la filtra por medio de una lente comunista (sardónica), siguiendo a dos detectives rumanos que investigan un complot de los imperialistas occidentales para subvertir el orden comunista.

El show –que se enmarca como un show real de Rumania, doblado en inglés con voces de actores como Channing Tatum y Joseph-Gordon Levitt– empieza con el detective Gregor Anghel (un policía duro que juega según sus propias normas para obtener sus resultados) y su socio acabando con los traficantes de drogas, solo para que un francotirador dispare al socio de Anghel.

En busca de venganza, Anghel y su nuevo socio Iosif Baciu cazan al asesino, sin embargo se topan con una conspiración de proporciones mundiales. Comrade Detective es un programa extraño inclusive para los estándares inventivos de la televisión moderna, una parodia envuelta en una capa de falsa veracidad, pero vale la pena gozar de sus extraños encantos.

Desarrollado por: Brian Gatewood

Reparto: Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Jenny Slate

Número de temporadas: 1

The Americans

Es 1981 y Ronald Reagan es Presidente y al igual que varios otros estadounidenses, Elizabeth (Keri Russell) y Philip Jennings (Matthew Rhys) están gozando de la prosperidad de la nación a medida que la guerra fría comienza a calentarse. Sin embargo a diferencia del resto de estadounidenses, los Jennings son espías de la KGB.

Dicha es la premisa de esta serie, que es una de las más emocionantes en la actualidad. La intriga política es emocionante y lo que provoca que se destaque es el enfoque en el matrimonio de los Jennings. El espectáculo muestra que los problemas particulares como los conflictos de parejas podrían ser tan emocionantes como las maniobras políticas.

Autor: Joseph Weisberg

Reparto: Keri Russell, Matthew Rhys, Holly Taylor

Número de temporadas: 6

Red Oaks

Red Oaks no es una serie bastante larga, por lo que bien podrías devorar las 3 temporadas en un fin de semana. Ambientada en la década de 1980, la historia se enfoca en un adolescente jugador de tenis (Craig Roberts) que opta por un trabajo en el único Red Oaks Country Club a lo largo del verano entre su segundo y tercer año de universidad.

Lo que sigue es un guiño cálido y franco a las comedias sexuales que fueron un factor fundamental de cada década. Con humor seco y un grupo sólido que incluye a Ennis Esmer como el hilarante profesional del tenis, Nash, Red Oaks logra personajes que te importan.

Autor: Gregory Jacobs, Joe Gangemi

Reparto: Craig Roberts, Jennifer Grey, Paul Reiser

Número de temporadas: 3

The Tick

Quienes vieron Fox a inicios de la década de 2000 tienen la posibilidad de tener vagos recuerdos de una comedia de superhéroes de corta duración llamada The Tick (basada en el cómic del mismo nombre), en la que un superhéroe disfrazado de azul interpretado por el inconfundible Patrick Warburton se confrontó a supervillanos.

The Tick de Amazon es una adaptación distinta de la franquicia. Aunque sin Warburton, preserva el ilógico y alegre sentido del humor del cómic.

La historia sigue a un superhéroe denominado The Tick (Peter Serafinowicz) y su camarada, Arthur (Griffin Newman), quienes luchan contra el crimen e investigan una conspiración que implica a un infame supervillano denominado The Terror (Jackie Earle Haley).

Autor: Ben Edlund

Reparto: Peter Serafinowicz, Griffin Newman, Jackie Earle Haley

Número de temporadas: 2

Star Trek: The Original Series

Star Trek además ha sido exitosa por integrar un elenco étnicamente diverso en unos años ‘60 políticamente tumultuosos, convirtiéndolo en un show bastante adelantado a su tiempo.

Roddenberry imaginó un futuro donde la raza humana sacaría adelante lo mejor de sus ideales y los proyectaría al cosmos, y la serie realmente comparte su idealismo ilimitado.

Los efectos especiales –casi artesanales– tienen la posibilidad de hacer que Star Trek parezca un poco ridícula para el ojo nuevo, pero inclusive sus escenas de acción menos desarrolladas mantienen un cierto encanto.

Autor: Gene Rodenberry

Reparto: William Shatner, Leonard Nimoy, Deforest Kelley

Número de temporadas: 3

Mozart in the Jungle

Gael García Bernal interpreta a un excéntrico y prodigioso director de orquesta en una de los primeras series originales de Amazon, engendrada por Roman Coppola, Jason Schwartzman y Paul Weitz.

Lola Kirke interpreta a una instrumentista protegida del director. No es un drama apasionado ni un thriller de elevado peligro, ni mucho menos: Mozart in the Jungle es una serie bastante divertida y sin aspiraciones sobre la gente.

Hay ambición, éxito, fracaso, conexión, desconexión y una gigantesca proporción de cosas típicamente «ordinarias», presentes en el planeta de músicos «extraordinarios». Además, encontrarás a Malcolm McDowell y Bernadette Peters, así que sabes que lo pasarás bien.

Creadores: Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers

Reparto: Gael García Bernal, Lola Kirke, Malcolm McDowell, Bernadette Peters

Número de temporadas: 4

Monk

Monk, 8 veces ganador del Premio Emmy, muestra a Tony Shalhoub como el detective privado Adrian Monk, que trabaja en el departamento de asesinatos de la Policía de San Francisco con diversos casos.

Sus poderosas capacidades deductivas únicamente se corresponden con sus incontables fobias, que –junto con su trastorno obsesivo compulsivo– complican su trabajo con los investigadores policiales. La serie concluyó sus 8 temporadas en 2009 con un final que resolvió con uno de los misterios más viejos de la serie.

Autor: David Hoberman

Reparto: Tony Shalhoub, Traylor Howard, Ted Levine

Número de temporadas: 8

Jack Ryan

La franquicia «Ryanverse» de Tom Clancy da el salto del cine a la televisión con este thriller de espías que se estrenó en 2018 y nos trae a John Krasinski (The Office) como un analista de la Central Intelligence Agency que va investigando una amenaza mundial tras otra.

Carlton Cuse es el co-creador y productor ejecutivo de la serie original de Amazon junto con Krasinski y Michael Bay (entre otros), y se han ofrecido ya dos temporadas bien recibidas hasta entonces, con una tercera en camino.

Autor: Graham Roland, Carlton Cuse

Reparto: John Krasinski, Abbie Cornish, Wendell Pierce

Número de temporadas: 2

Philip K. Dick’s Electric Dreams

Podrías llamarlo el Black Mirror de Amazon Prime y no te equivocarías. Hablamos de una secuencia de antología de ciencia ficción basada en historias del fallecido autor Philip K. Dick, cuyo trabajo inspiró la serie de Blade Runner y la original de Amazon The Man in the High Castle.

La primera temporada de Electric Dreams explora la conciencia inyectable, lectores de mentes, humanos reemplazados por robots y un candidato presidencial genocida, entre otros.

Su valor es increíble, con la actriz de Hidden Figures y Moonlight, Janelle Monae, interpretando a un robot inteligente con un traje metálico que es convincentemente realista. Al igual que Black Mirror, emplea a varias estrellas, como Terrence Howard, Bryan Cranston, Steve Buscemi y Anna Paquin.

Autor: No especificado

Elenco: Geraldine Chaplin, Steve Buscemi, Richard Madden

Número de temporadas: 1

Downton Abbey

Situada en la campiña inglesa al poco tiempo de la llegada del siglo XX, Downton Abbey nos cuenta la vida de la aristocrática familia Crawley y su jerarquía de sirvientes.

Fascinante mirada a la aristocracia inglesa en los albores de la era moderna, Downton Abbey equilibra hábilmente el drama histórico con los conflictos vividos por personajes que hay en el núcleo familiar y en el personal de servicio.

Desarrollado por: Julian Fellows

Reparto: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter

Número de temporadas: 6

American Horror Story

American Horror Story, la antología de terror de Ryan Murphy, sigue superando las expectativas con cada nueva temporada. Cada una funciona en esencia como una miniserie autónoma, la cual se concentra en un repertorio de personajes y una historia que muestra su propio inicio, desarrollo y final.

Cada temporada, así sea que gire alrededor de un aquelarre de brujas, un manicomio o una casa encantada en el interior de Los Ángeles, muestra espléndidas partes y una estética algo cursi –se debería decir–, que se suman a las excelentes actuaciones de artistas como Lady Gaga y la condecorada Jessica Lange.

Varias de las temporadas inclusive abordan problemáticas sociales recientes y, constantemente, nos dejan una impresión extraña y maravillosa.

Autor: Ryan Murphy

Reparto: Sarah Paulson, Jennifer Lange, Kathy Bates, Connie Britton, Dylan McDermott, Evan Peters

Número de temporadas: 9

The Bernie Mac Show

Bernie Mac, uno de los mayores talentos cómicos de esta generación, consiguió tener su propio programa que se emitió a lo largo de 5 temporadas.

La sitcom se basó libremente en cierta medida de su propio material de stand-up, así como en partes de su propia vida. El personaje de Mac y su mujer no tienen hijos, sin embargo se ven forzados a cuidar de los sobrinos de Bernie una vez que su hermana va a rehabilitación.

Naturalmente, no saben nada sobre la crianza de los hijos, sin embargo hacen todo lo posible. En HBO, las 5 temporadas desde el 8 de diciembre.

Autor: Larry Witmore

Reparto: Bernie Mac, Kellita Smith, Jeremy Suaraz, Dee Dee Davis, Camille Winbush

Número de temporadas: 5

The Affair

¿Qué efecto dominó poseen las aventuras extramatrimoniales? Este intrigante drama explora la respuesta a dicha pregunta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney y Joshua Jackson.

En un formato único, cada episodio se divide en 2, y cada mitad se cuenta a partir del punto de vista de una de las partes relacionadas en la infidelidad. Naturalmente, verás como el sesgo de la memoria entra en juego una vez que una persona recuerda los eventos de una forma bastante distinta a como lo hace la otra.

Transmitida en Showtime a lo largo de 5 temporadas, la primera –ahora disponible en Amazon Prime– se concentra en las perspectivas del marido y papá Noah (West) y Alison (Wilson), una camarera casada con quien empieza una tórrida travesía que, muy lento, va arrasando con todo eso que ha construido sus vidas hasta aquel instante.

Autor: Sarah Treem, Hagai Levi

Reparto: Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson, Julia Goldani Telles, Jake Siciliano, and others

Número de temporadas: 5

Fleabag

Esta serie mezcla realmente bien la elegancia y la carcajada. La introducción es un fino soliloquio que termina en un chiste sexual.

Es una de las mejores comedias que hay, aunque bajo ella corre un flujo de tristeza. Cuenta la crónica de “Fleabag” (Phoebe Waller-Bridge), una neurótica dama que aspira balancear su comercio con su historia personal.

Realmente, es una antiheroína mentirosa, egoísta y compulsiva, que le habla de forma directa al público en monólogos.

Autor: Phoebe Waller-Bridge

Reparto: Phoebe Waller-Bridge, Ben Aldridge, Sian Clifford

Número de temporadas: 2

Scrubs

Los servicios de streaming están inundados de diversos programas de doctores, sin embargo ninguno como este drama-comedia que tiene una mirada muchísimo más cómica a la vida de los doctores internos, enfermeras, administradores de hospitales e inclusive el divertido conserje.

La química entre ambos protagonistas, Zach Braff y Donald Faison, que interpretan a colegas, doctores y mejores amigos bastante cercanos (que comúnmente trabajan como si estuvieran en la universidad), está fuera de serie.

Sin embargo es todo el elenco, la escritura brillante y el concepto único lo que ve al protagonista John «J.D.» Dorian (Braff) narrando su historia –intercalada con secuencias graciosas– lo que la distingue de otros dramas de doctores más serios e intensos.

Autor: Bill Lawrence

Reparto: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Neil Flynn, Ken Jenkins, John C. McGinley, Judy Reyes, Eliza Coupe, Kerry Bishe, Michael Mosley, Dave Franco

Número de temporadas: 9

Orphan Black

En esta serie de Canadá aclamada por la crítica, una adolescente llamada Sarah (Tatiana Maslany) tiene un encuentro casual con una mujer que se parece a ella. Con este encuentro fortuito ella encuentra que es uno de varios clones que se han desarrollado como parte de un experimento en curso.

Rápidamente, ella está luchando con la corporación que la diseñó y una misteriosa organización que desea deshacerse de ella.

Es un thriller trepidante que se toma el tiempo de explorar temas como la autoidentidad y la bioética. Maslany hace un trabajo maravillosamente cautivador al interpretar diversos clones, todos los cuales tienen una personalidad, gestos y estilos bastante distintos.

Ya solo su actuación –que le valió un premio Primetime Emmy en 2016– justificaría ver la serie, y aquello sin hablar de la fascinante historia que la circunda.

Autor: Graeme Manson, John Fawcett

Reparto: Tatiana Maslany, Jordan Gavaris, Dylan Bruce

Número de temporadas: 5

Alias

La serie que en realidad puso al supercreador J.J. Abrams en el mapa, así como su estrella, Jennifer Garner. Alias es un thriller sexy y de elevado octanaje que se emitió en ABC a lo largo de 5 temporadas, cada una de las cuales están ahora accesibles en Amazon Prime.

La historia sigue a la superespía Sydney Bristow en sus aventuras y batallas contra las oscuras agencias de inteligencia, trabajo que debería conciliar con sus propios dramas familiares. Famosa por sus personajes exagerados, disfraces divertidos y giros impresionantes, Alias es divertida y provocativamente oscura a la vez.

Autor: J.J. Abrams

Reparto: Jennifer Garner, Victor Garber, Mia Maestro

Número de temporadas: 5

Catastrophe

Amazon tiene los derechos exclusivos de transmisión de Estados Unidos de esta comedia del Reino Unido interpretada por Rob Delaney y Sharon Horgan como una pareja incompatible que se hallan en Londres y, luego de una semana de pasión azotada por el viento, experimentan la catástrofe definitiva: el embarazo.

Catástrofe invierte la ingeniería rom-com, obligando a un ejecutivo de publicidad de Boston y a un maestro irlandés que habita en Londres a transformarse en papás al poco tiempo de que dejaron de ser extraños.

Delaney y Horan poseen una química sobresaliente como la pareja una y otra vez en discusión y en conflicto cultural que, no obstante, se compromete a hacer que funcione para el recién nacido.

Es una mirada refrescantemente honesta y divertida a las relaciones, el matrimonio y la paternidad que se enfoca en dos papás bastante defectuosos, sin embargo extrañamente compatibles.

Autor: Rob Delaney, Sharon Horgan

Reparto: Rob Delaney, Sharon Horgan

Número de temporadas: 4

Transparent

Transparent es una serie original de Amazon y se enfoca en Maura Pfefferman (Jeffrey Tambor), una dama transgénero que sale del clóset ante su familia.

El programa muestra las neurosis y relaciones entre Maura y sus hijos. La ficción aspira enseñar las profundidades de la condición humana. Transparent ha sido el primer producto de un servicio de streaming en ganar un Globo de Oro a la mejor serie.

Autor: Joey Soloway

Reparto: Jeffrey Tambor, Judith Light, Gaby Hoffmann, Jay Duplass

Número de temporadas: 5

Sneaky Pete

La serie original de Amazon, Sneaky Pete, diseñó un drama mordaz de un intrincado caso de robo de identidad.

Marius Josipovic (Giovanni Ribisi) es un estafador recientemente liberado de la prisión que asume la identidad de su ex compañero de celda, Pete Murphy, para esconderse del líder criminal Vince Lonigan (Bryan Cranston).

Aunque la producción brilla gracias al que en realidad la hace particular es lo inteligente del guión.

Autor: Bryan Cranston, David Shore

Reparto: Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Margo Martindale

Número de temporadas: 3

Poldark

Luego de 3 años luchando en la Revolución Americana, Ross Poldark (Aidan Turner) vuelve a su casa, en Cornwall, únicamente para descubrir su finca en ruinas y a su amante Elizabeth (Heida Reed) casada con su primo.

De esta forma, a medida que Ross aspira a reconstruir las minas de su familia, rescata a una adolescente llamada Demelza (Eleanor Tomlinson) y le da trabajo como empleada doméstica. Sin embargo su antagonista, George Warleggan, va a hacer las cosas un poco más complejas.

Basada en una secuencia de novelas del siglo XX, esta adaptación de Poldark se mueve a un ritmo acelerado propio de un show fresco, con buena dosis de romance, acción y maniobras políticas.

Autor: Debbie Horsfield

Reparto: Aiden Turner, Heida Reed, Eleanor Tomlinson

Número de temporadas: 5