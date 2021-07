Estos son los libros de terror que Stephen King recomienda que leas

King no solo redacta gigantes libros de terror, además los lee y hay unos cuantos que lo han dejado sin descansar.

Stephen King ha escrito ciertos de los libros de terror más icónicos de la historia, The Shining, It, Carrie y Misery salieron de su retorcida y brillante mente, pero él sabe realmente bien que, para ser un óptimo autor, además tiene que ser un óptimo lector y consumir todo lo cual logre en materia de terror, y en el proceso se ha topado con libros de otros escritores que le han quitado el sueño y causado pesadillas.

El maestro del terror ya reveló que The Blair Witch Project es la película que lo dejó más traumatizado (tal vez pues en su instante no había nada igual y ha sido construida para que pareciera un extraño documental sobre brujas y alumnos desaparecidos), además ha recomendado series de zombies y muchas otras películas de terror, sin embargo, siendo un autor, no se puede olvidar de los libros.

¿Por qué? Puesto que pues muchas de las mayores películas de terror que hay, de Drácula a The Exorcist, iniciaron siendo libros, de esta forma que vale la pena darles una posibilidad, en particular ya que son los libros los que despiertan en lado más oscuro de tu imaginación y te conducen a darle a los protagonistas, personajes e historias ciertos recursos sacados de tus propias pesadillas y fobias.

Nuevos libros de terror salen cada año (junto con adaptaciones de las novelas de Stephen King, como Lisey’s Story, The Outsider y The Stand), pero King es un experto “recomendador” y él sabe cuáles son los que realmente te van a dejar temblando, pero debes leer pese a aquello.

Los libros de terror que Stephen King desea que leas:

Doing Harm

Autor: Kelly Parsons

Stephen King plantea que este ha sido el «mejor thriller doctor que he leído en 25 años».

¿De qué se trata Doing Harm? El libro sigue al líder de residentes Steve Mitchell, un cirujano ambicioso y talentoso que se ocupa de transformar a los alumnos en doctores exitosos, y todo parece perfecto, hasta que un paciente fallece en condiciones misteriosas y todo muestra a que hay un asesino suelto en el nosocomio, que también está jugando con Steve y tiene información que podría eliminar su historia, de esta forma que Steve tiene que encontrarlo anterior a que alguien más fallezca y sus secretos más oscuros salgan a la luz.

The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder

Autor: Charles Graeber

Stephen King plantea que este libro inclusive le recordó a Misery: “¿Crees que Annie Wilkes era mala? Echa un vistazo a este escalofriante relato de no ficción de Charlie Cullen, una amigable enfermera que puede haber matado a diversos centenares de pacientes antecedente de ser capturado. Ahora, hay un verdadero mocoso cockadoodie».

¿De qué se trata? Esta es la narración de un enfermero denominado Charlie Cullen, quien ha sido detenida en 2003 y apodada “El Ángel de la Muerte”. Crahlie firngía tenerlo todo, pero en verdad mató a bastante más de 300 pacientes y con aquello se ha convertido en uno de los asesinos seriales más letales de la historia americana.

Growing Things

Autor: Paul Tremblay

Stephen King plantea que este libro es «una de las superiores colecciones del siglo XXI».

¿De qué se trata? Esta es más bien una antología con 19 obras cortas de ficción que integran «The Teacher», que ha sido nominada al premio Bram Stoker a la mejor historia corta y sigue a una alumno que es impuesta a ver un clip de video aterrador que la sigue y empieza a aterrorizar a todos a su alrededor (como en The Ring), o una historia sobre un vicioso a la metanfetamina que secuestra a su hija y halla que hay un monstruo aterrorizando la ciudad.

Slade House

Autor: David Mitchell

Stephen King plantea que “Es difícil imaginar una historia más fina y escalofriante de lo sobrenatural. Uno de los raros monumentales «.

¿De qué se trata? Parte de la magia de este libro es la sorpresa, de esta forma que tienes que conformarte con la sinopsis: “En la calle de un pub del Reino Unido de clase trabajadora, durante el muro de ladrillos de un callejón estrecho, si las condiciones son las correctas, encontrará la acceso a Slade House. Un extraño te saludará por tu nombre y te invitará a entrar. Al inicio, no querrás irte. Después, descubrirás que no puedes. Cada 9 años, los residentes de la vivienda, un extraño hermano y hermana, prolongan una invitación exclusiva a alguien que es distinto o que se siente solo: un joven precoz, un policía recién divorciado, un retraído alumno universitario. Pero, ¿qué ocurre realmente en Slade House? Para quienes se enteren, ya es bastante tarde”.

Hex

Autor: Thomas Olde Heuvelt

Stephen King plantea que este libro es «es total y brillantemente original».

¿De qué se trata? La historia nos lleva al poblado de Black Spring, un espacio pintoresco y tranquilo que es acosado por una mujer del siglo XVII que ha sido acusada de ser bruja, de esta forma que le cosieron los ojos y la boca y la asesinaron, lo cual la llevó a arrojar una maldición que le posibilita caminar por el poblado y acosar a sus pobladores, que permanecen encerrados dentro para eludir que el mal se propague, hasta que los jóvenes deciden salir a cazarla y dejan al poblado sumido en el caos y el terror.

The Hunger

Autor: Alma Katsu

Stephen King plantea que este libro es «profundamente inquietante», y añadió que «no se propone leer desde el anochecer».

¿De qué se trata? La historia se lleva a cabo en una caravana popular como The Donner Party, que es golpeada constantemente por eventos desafortunados, las raciones de comida permanecen agotadas, hay luchas y un infante fallece misteriosamente, lo cual lleva a los viajeros a perder la cabeza y a estar cada vez más paranoicos a lo extenso de el viaje con el que buscan una mejor vida. Todo empeora una vez que comienzan a surgir secretos viejos, se comete un homicidio y está cada vez más claro que quizás no van a salir de allí jamás.