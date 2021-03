Cosas a Tener en Cuenta al Elegir a Un Abogado Penalista

Elegir un abogado penalista puede ser mucho más complicado de lo que piensa.

En efecto, teniendo en cuenta que vas a afrontar un proceso cuya sentencia puede derivar en una pena de prisión, es necesario seguir escrupulosamente una serie de consejos para acabar eligiendo el más adecuado y el que te ofrece mejores garantías.

Después de todo, hay cientos de despachos de abogados especializados en cada ciudad del país.

Vamos a darte las recomendaciones adecuadas para elegir a un abogado penalista:

Trato directo y cercano

No importa si acude a un abogado de este tipo con el único propósito de limpiar sus antecedentes penales o si necesita sus servicios para algo más serio, como enfrentar cargos penales de cualquier tipo.

Encontrarás un buen indicio de la profesionalidad del tema en cuanto descuelgues el teléfono para concertar una cita o realizar una consulta.

En este sentido, un buen abogado penalista es aquel que se interesa por tu situación, escucha atentamente tu caso desde el primer momento, lo estudia y te atiende personalmente. Además, también es él quien no se opone en ningún momento a reunirse contigo en caso de que lo preguntes.

La experiencia

Obviamente, hay muchos especialistas en derecho penal que, al graduarse de la universidad, son profesionales maravillosos con un conocimiento legislativo impresionante. Sin embargo, necesitan tiempo para acostumbrarse a cómo funcionan los procesos penales.

Por tanto, la experiencia del abogado es la mejor garantía de recibir un buen servicio.

Tenga en cuenta, en este sentido, que si tuviera que elegir un médico para la cirugía de vida o muerte, no confiaría en el primero en encontrarlo. Pues a la hora de elegir un abogado penalista ocurre lo mismo.

Tenga en cuenta que no tener una defensa adecuada puede dañar sus intereses y resultar en una sanción bastante alta.

Especializados en el campo

El derecho penal, como las demás ramas de esta disciplina, es muy amplio. Por ello, los mejores profesionales, una vez finalizados sus estudios universitarios, continúan formándose en áreas específicas con el objetivo de convertirse en los mejores profesionales en un caso determinado.

Por eso, siempre debes buscar al abogado que te muestre más garantías sobre el tipo de proceso legal al que te vas a enfrentar.

La tasa de éxito

Es tan importante como la experiencia a la hora de contratar a un abogado penalista o similar.

Y, ¿de qué sirve una gran experiencia si el profesional en cuestión no ha podido completar un porcentaje convincente de casos? Confiar en él probablemente sería como lanzar una moneda y tentar al destino.

Por eso, antes de ponerte en manos de un abogado penalista, es de vital importancia que pidas referencias sobre este asunto. Además, debes hacer tus propias encuestas. Si eres un profesional de prestigio no te será difícil encontrar casos en los que hayas representado a personas en la misma situación, y podrás saber si lo has conseguido o no.

Los costos

Obviamente, te has fijado un presupuesto. Puede ser que con la oportunidad adecuada, puedas hacer una excepción y gastar un poco más, aunque es normal que no lo hagas. En este sentido, los mejores abogados penalistas tienen tarifas en función de la gravedad del caso que van a tratar y del tipo de delito sobre el que van a defender un sujeto.

Por ejemplo, los costos de defender a un imputado por asesinato no son los mismos que para una persona que ha cometido un delito económico de carácter criminal. Es algo a tener en cuenta.

Cerca de la casa

Puedes encontrar un buen abogado penalista que cuenta con una buena trayectoria profesional, con una excelente tasa de éxito y que, además, tiene una tasa acorde a tu presupuesto.

Sin embargo, si cada vez que tienes que hacer una consulta o asistir a una reunión con él tienes que viajar decenas de millas, probablemente no valga la pena. Al final, lo que no se gaste en sus costos tendrá que invertirlo en gasolina o transporte público.

Por este motivo, refine también su búsqueda por motivos geográficos. Además, le ayudará a reducir su gama de opciones y a tener más claro cuál es la decisión correcta.

Primera cita sin compromiso

La primera reunión es, pura y simplemente, una primera reunión durante la cual conocerá al abogado y hablará con él sobre su caso. Con su experiencia te asesorará sobre las posibles opciones de las que dispones, aunque no podrás ir más lejos hasta que contrates sus servicios y sigas estudiando tu caso en detalle.

Debido a que estás en medio de una investigación y aún no tienes claro qué abogado penalista te representará y defenderá tus derechos, es importante que solo mires a los profesionales que te dan la oportunidad de beneficiarte de un primer contacto sin costos ni compromisos.

De esta forma podrás detenerte a pensar en los sentimientos que te está transmitiendo y si crees que es una persona digna o no.

Nunca elija un abogado penalista sin comparar

Si no pides cita con varios abogados, es imposible que te hagas una idea completa de lo que estás buscando. Tampoco tendrá ninguna herramienta de comparación para decidir si este es el profesional adecuado para usted.

La importancia de la accesibilidad

Una y otra vez, necesitamos los servicios de un abogado penalista en cualquier momento del día o de la noche. Solo piense en la posibilidad de que usted o un familiar o amigo sea arrestado por conducir en estado de ebriedad y cruce la línea legal que es la línea divisoria entre un delito menor y un delito grave.

Si esto sucede temprano en la mañana, probablemente no quieras que tu conocido pase la noche en la mazmorra y enfrente juicio rápido sin representación.

Por este motivo, si necesita los servicios de un abogado penalista por este o un motivo similar, es importante que confíe en un bufete de abogados que ofrezca cobertura las 24 horas.

Asegúrese siempre de poder localizarlo, ya sea por teléfono, correo electrónico o en persona, en todo momento.

En definitiva, elegir un abogado penalista de confianza que nos dé la garantía de estar adecuadamente representados es un proceso que lleva tiempo y tiene en cuenta muchos aspectos. Sin embargo, estamos seguros de que si tienes en cuenta todo lo que acabamos de comentar aquí, será mucho más fácil de lo que piensas.

