Reforma Migratoria de Biden: las Tres Órdenes Ejecutivas del Nuevo Mandatario respecto a La Inmigración Indocumentada

El Presidente, Joe Biden, firmó este martes 3 directivas ejecutivas sobre inmigración que integran medidas para detectar y reunificar a familias separadas en la frontera, verificar el programa ‘Quédate en México’ para solicitantes de asilo y emprender cambios en la regla de carga pública que dificulta el acceso a las green cards.

Cada una de ellas son políticas migratorias establecidas por la Gestión del anterior líder, Donald Trump.

«La táctica del mandatario Biden se concentra en la conjetura elemental de que nuestro estado es más seguro, intenso y próspero» con un sistema migratorio «que da la bienvenida a los inmigrantes, preserva unidas a las familias y posibilita a los individuos recién llegados y a los que han vivido aquí a lo largo de generaciones contribuir más plenamente [al desarrollo de] nuestra región», dijeron elevados burócratas gubernamentales al anunciar las medidas.

“No estoy legislando, estoy eliminando malas políticas. El último Presidente emitió directivas contraproducentes para nuestra ley y lo que somos como país”, mencionó Biden como preámbulo a 3 novedosas directivas ejecutivas que dictó en materia migratoria.

“Como primera acción, estamos haciendo un trabajo para desbaratar la vergüenza moral y nacional de la Gestión anterior que arrancó a los chicos de sus familias sin una estrategia para reunificarlos”, manifestó al firmar el primer archivo.

“La segunda acción aborda las razones primordiales de la migración a la frontera sur. Y la tercera orden solicita la revisión completa de políticas migratorias contraproducentes anteriores”, añadió el mandatario.

Alejandro Mayorkas liderará el conjunto laboral de reunificación familiar

Alejandro Mayorkas, cuya nominación como secretario de Seguridad Nacional ha sido confirmada por el Senado, encabezará un conjunto laboral sobre reunificación familiar, enfocado primordialmente en reunir a papás e hijos que están separados.

No queda claro exactamente cuántos, pero unos 5,500 chicos fueron reconocidos en documentos judiciales como separados a lo largo de la Gestión Trump, integrados unos 600 cuyos papás todavía no fueron encontrados por un comité destinado por el tribunal.

Una vez que se le preguntó a funcionarios de la nueva Gestión si se planea que los miembros de las familias separadas que ahora permanecen fuera de Estados Unidos regresen, estos dijeron que el conjunto laboral va a hacer sugerencias referentes a cómo tratar dichos casos de manera individual.

Mayorkas se convertirá en el primer latino y primer inmigrante en emplear aquel puesto, y se espera que lidere una vasta revisión de las políticas de una agencia que ha sido acusada de estar profundamente politizada al realizar las iniciativas del Presidente, Donald Trump, en cuanto a temas y noticias de inmigración y aplicación de la ley.

Ha sido confirmado por 56 votos a favor y 43 en contra, el margen más estrecho hasta ahora para un candidato del Gabinete del mandatario Joe Biden.

Las deportaciones no han parado

Mientras tanto, sobre otro aspecto que causa la máxima inquietud a varios inmigrantes —el riesgo de ser deportados— la promesa de Biden de intervenir rápido para asegurar un alivio a los dañados aún no se ha reflejado en cambios efectivos.

El mandatario ordenó paralizar muchas deportaciones a lo largo de 100 días, pero un juez federal bloqueó temporalmente su directiva al alegar que esta medida se tomó de manera irregular, luego de que Texas presentara una demanda en oposición a ella.

En los primeros 13 días del mandato de Biden, centenares de inmigrantes fueron deportados a diversos territorios, incluida una testigo de la masacre contra latinos del Paso, Texas. No queda claro cuántos de ellos eran considerados sujetos peligrosos o acababan de llegar a USA.

Profesionales de derecho comentan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tiene la facultad de no realizar deportaciones más allá de la orden del juez federal, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

El programa ‘Quédate en México’, en vilo

Otra de las directivas ejecutivas que Biden ha preparado delega al Departamento de Seguridad Nacional una revisión de la política denominada como Quédate en México —oficialmente, Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés)—, implementada por Trump para imponer a solicitantes de asilo en la frontera sur a que esperen la resolución de sus casos en el lado mexicano, lo cual ha elaborado que decenas de millares de individuos quedaran varados a lo largo de meses en peligrosas localidades fronterizas del territorio vecino.

Biden ya había suspendido el programa para que no se incluyan nuevos casos en él. No obstante, su equipo no ha esclarecido qué pasará con los individuos que permanecen en México en la actualidad, alegando que “la situación en la frontera no cambiará de la noche a la mañana” pero que se trabaja en alternativas.

Además, en la misma orden ejecutiva se expone la necesidad de contribuir a las naciones de procedencia de los migrantes para combatir los inconvenientes que hacen que emigren y coadyuvar con Gobiernos y Organizaciones no gubernamentales para “mejorar su capacidad de admitir migrantes”.

Una revisión de la política migratoria de Trump

En una tercera orden ejecutiva, Biden solicitó que se examinen medidas impuestas por Trump que dificultaban el ingreso a un estatus legal de los indocumentados, como la obtención de green cards y la naturalización.

Para eso, se prevén actividades como modificar la regla de carga pública que impide el ingreso a la residencia permanente a beneficiarios de ciertas ayudas públicas, minimizar las tarifas para solicitar la ciudadanía, reestablecer exenciones para eso y aliviar la carga de trabajo administrativo por la acumulación de demandas.