Motorola: La Nueva Plataforma Hello You, Está Disponible en Argentina

Un mundo de posibilidades en una sola aplicación. Con Hello You, puedes hacer las cosas más fáciles y tener una mejor experiencia.

Para facilitar la vida de los consumidores y brindarles servicios optimizados, Motorola presenta una nueva plataforma de comunicaciones, servicios y contenido: Hello You.

La nueva aplicación tiene como objetivo fortalecer el compromiso de la marca con sus usuarios a través de una oferta integral de funciones y servicios diseñados para brindar una experiencia única, intuitiva e innovadora.

“Hello You surgió de la participación y los comentarios de usuarios reales del programa beta que ejecutamos en Brasil y ha involucrado a los consumidores a través de encuestas y entrevistas.

Hello You en Brazil se lanzó en octubre de 2019 y ya alcanzó los 11 millones de usuarios activos, con el 85% de los usuarios en la encuesta de Motorola mostrando satisfacción con la plataforma», dijo Valeria Fernández, Gerente de Marketing de Motorola Argentina.

Con Hello You, tienes un mundo de posibilidades a tu alcance, combinando contenido, juegos y servicios en un solo lugar. Una aplicación todo en uno, simple y fácil de usar que incluye:

Experiencias Moto: configure los distintos gestos y funciones, como por ejemplo, personalización de la configuración de pantalla y notificaciones;

Mi dispositivo: acceda a la configuración general del dispositivo, administre sus funciones y vea toda la información sobre su teléfono inteligente, por ejemplo, ahorra datos y espacio de almacenamiento si lo desea;

Bienestar digital: Obtén información sobre cuánto tiempo pasa el usuario conectándose, administra el tiempo, mejora los hábitos y obtén un mejor #PhoneLifeBalance;



Acceso directo a promociones: Vaya directamente al sitio oficial de Motorola Argentina y obtenga (pronto) acceso a ofertas exclusivas e información sobre la tienda Motorola. Diagnóstico del teléfono: esta función le permite ejecutar una prueba de hardware para verificar que su teléfono funciona correctamente, por ejemplo, con la resolución de pantalla, pantalla táctil, conectividad, iluminación, botones, micrófono y parlantes.

Consejos de uso: consulte el blog de Hellomoto Argentina para obtener consejos y trucos sobre el uso de su teléfono inteligente Motorola.

Noticias y actualizaciones: se proporciona contenido relevante y confiable, como noticias, entretenimiento, contenido en vivo y juegos.

Con la ayuda de la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático, Hello You personaliza este contenido de acuerdo con las preferencias de cada usuario para que puedan mantenerse conectados con lo que más les gusta.

Juegos en línea que no afectan la memoria del teléfono: olvídese de las descargas de juegos que consumen memoria. Con Hello You, pronto te divertirás para toda la familia en cualquier momento con juegos de acción, deportes, lógica y mucho más.

“El consumidor está en el centro de nuestras decisiones e iniciativas. Por eso queremos unificar los servicios, canales de comunicación y contenidos elegidos para nuestros usuarios de forma sencilla”, comentó Valeria Fernández.

Con Hello You, tienes todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu teléfono y disfrutar de lo que Motorola ha creado para el usuario.

Hello You ya está disponible en Argentina en smartphones lanzados el pasado 5 de noviembre: Moto G9 Plus, Moto G9 Power, Moto G9 Play, Moto E7 Plus y el nuevo Motorola Razr. Motorola ampliará gradualmente la disponibilidad de la plataforma durante los próximos meses.