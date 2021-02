CES 2021: Trust Presenta Nuevos Productos de la Línea Home & Office

La compañía Trust lanzó nuevos productos bajo su línea de hogar y oficina, que le permiten mejorar el confort y la ergonomía en su oficina en casa.

Con la segunda ola de pandemia pasando por la mayoría de los países europeos y una segunda ola camino al continente americano, muchas personas seguirán trabajando desde casa al comienzo del nuevo año, y por lo tanto durante la feria de tecnología CES 2021, Trust lanzó nuevos productos bajo su línea de hogar y oficina que mejoran su comodidad y ergonomía en su oficina en casa.

Para un mejor sonido al hacer videollamadas, Trust anunció sus nuevos auriculares Ozo, que cuentan con controladores de 40 mm y un micrófono flexible, para que pueda escuchar y ser escuchado con gran claridad.

Además, podemos usarlos durante varias horas sin sentirnos incómodos, algo que ocurre con otras construcciones de menor calidad.

Si prefiere unos auriculares más compactos con un diseño sobre las orejas, Trust también presentó sus nuevos auriculares Rydo, con una diadema ajustable y almohadillas de cuero sintético para garantizar la comodidad durante turnos de trabajo prolongados y un micrófono integrado que suena claro.

Para aquellos que quieren trabajar más cómodamente en sus escritorios y liberarse de las rutas de los cables, Trust anunció una nueva edición de su mouse inalámbrico Yvi que usa una batería recargable en lugar de baterías clásicas como el modelo original.

De esta forma ya no necesitamos tener una nueva batería de recambio en nuestro escritorio y no sufriremos un tiempo de inactividad si la batería se agota y no tenemos una recambio cerca, lo que hace mucho más fácil su uso.

Otra de las nuevas opciones en el catálogo de ratones inalámbricos de Trust es Puck, un ratón compacto con una altura de tan solo 27 mm que suma conectividad Bluetooth a la conexión estándar de 2,4 GHz, lo que elimina la necesidad de un adaptador si nuestro ordenador lo admite.

También tiene un diseño ambidiestro que permite que lo utilicen tanto usuarios diestros como zurdos, una batería recargable para reducir la contaminación ambiental y teclas silenciosas para reducir el ruido mientras se trabaja, lo cual es una gran opción para mejorar su oficina en casa.

También se anunció el nuevo mouse ergonómico Bayo, con un diseño vertical que libera la tensión en la muñeca y hace que el uso prolongado de la computadora sea menos agotador en el trabajo.

Este mouse cuenta con conexión inalámbrica, iluminación LED de 7 colores y DPI ajustable para elegir la velocidad que nos resulte más cómoda, y poder ajustarla para la mejor experiencia.

Disponibilidad

Los nuevos productos de la línea Trust Home & Office llegarán a Latinoamérica durante el primer trimestre de 2021 y los encontrarás en las principales tiendas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y gran parte de Centroamérica.