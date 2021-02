ASUS Anuncia Notebooks Nuevas con CPU Intel de 11va Gen y Doble Pantalla en CES 2021

En el tercer día de CES 2021, el Co-CEO de ASUS, Samson Hu, anunció la última línea de portátiles, pantallas y soluciones de entretenimiento de la compañía para este año en el evento de lanzamiento virtual de Be Ahead.

Según la empresa, entre los que se pueden encontrar en el mercado argentino, se pueden destacar el ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), el ZenBook Duo 14 (UX482) y el portátil gaming TUF Dash F15. A cambio, el VivoBook S14 (S435), ExpertBook B9 (B9400 vPro) y ASUS BR1100 también se presentaron con fines educativos.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

Es la versión 2021 del ya aclamado Zenbook Pro Duo, un portátil de 15 pulgadas extremadamente potente equipado con el nuevo ASUS ScreenPad Plus, una pantalla táctil secundaria 4K de 14.1 pulgadas de ancho completo que se encuentra en la apertura de la tapa del dispositivo tiende a proporcionar mejor enfriamiento.

La pantalla principal 4K OLED HDR funciona a la perfección para realizar múltiples tareas sin esfuerzo. Esto es como el táctil secundario y ayuda al uso del lápiz óptico incluido. El ZenBook Pro Duo 15 OLED ofrece un rendimiento compatible con procesadores Intel Core i9 de 8 núcleos y GPU NVIDIA GeForce RTX 3070.

También está validado como una computadora portátil NVIDIA Studio y se considera una computadora portátil ideal para creadores de contenido profesionales.

ScreenPad Plus extiende su diseño innovador y tiene un mecanismo de inclinación que eleva automáticamente la parte posterior de la pantalla secundaria en 9.5° para mejorar la legibilidad y reducir el deslumbramiento de la luz ambiental.

La GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 tiene múltiples núcleos, que manejan fácilmente los flujos de trabajo de múltiples pantallas con ScreenPad Plus y la pantalla principal.

Impulsada por la arquitectura NVIDIA Ampere, la GPU ofrece gráficos suaves como la seda y aplicaciones de edición de video y animación 3D impulsadas por el poder del seguimiento de haz en tiempo real.

El conjunto completo de puertos de E/S ofrece dos puertos USB-C con soporte para Thunderbolt 3 y Wi-Fi 6 (802.11ax). Además, con un SSD PCIe ® 3.0 X4 de 1 TB y 32 GB de RAM DDR4, el ZenBook Pro Duo 15 OLED aumenta los flujos de trabajo y optimiza la productividad.

El diseño de pantalla sin marco tiene una relación pantalla-cuerpo del 93% para imágenes más envolventes. La brillante pantalla táctil OLED HDR 4K ofrece colores extremadamente vibrantes y negros profundos con una relación de contraste de 1,000,000: 1, que se refleja en la certificación VESA DisplayHDR ™ True Black 500.

Además, esta pantalla táctil está validada por PANTONE®, lo que garantiza un color preciso para el personal de gráficos mientras protege sus ojos de los efectos nocivos de la luz azul, ya que cuenta con la certificación TUV Rheinland. Cabe señalar que esta computadora portátil es compatible con el ASUS Pen, lo que brinda aún más beneficios para los creadores de contenido.

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482)

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) es una computadora portátil de 14 pulgadas certificada bajo la plataforma Intel EVO y tiene ASUS ScreenPad Plus, una pantalla táctil secundaria de 12.6 pulgadas que funciona a la perfección con la pantalla principal FHD NanoEdge para realizar múltiples tareas.

Su perfil delgado, de solo 16,9 mm, incluye procesadores Intel Core i7 de undécima generación y una GPU NVIDIA GeForce MX450 o Intel Iris Xe, lo que garantiza un rendimiento superior en comparación con la versión anterior (UX481).

Usando el mismo mecanismo de inclinación automática que su hermano mayor (UX582), la pantalla secundaria ASUS ZenBook Duo 14 se inclina 7° para mejorar la legibilidad y reducir los posibles reflejos externos excesivos.

Esta computadora portátil ofrece una experiencia de visualización envolvente, lograda a través de una pantalla NanoEdge con biseles ultradelgados, una relación pantalla-cuerpo del 93% y hasta 400 nits de brillo, ideal para visualización en exteriores.

La pantalla principal de ASUS ZenBook Duo 14 está validada por PANTONE para una precisión de color profesional y ofrece una amplia gama de colores equivalente al 100% sRGB. También está certificado por TÜV Rheinland por su baja emisión de luz azul dañina, lo que lo hace cómodo de usar durante largas sesiones de trabajo.

Por otro lado, la duración de la batería se ha aumentado a 17 horas para una mayor productividad a lo largo del día, y la función de carga fácil USB-C permite cargar la batería desde un cargador USB-C Power Delivery certificado o cualquier cargador USB – Estándar C.

Para una fácil conexión a los periféricos, ASUS ZenBook Duo 14 cuenta con conectividad de E/S de alto rendimiento, incluidos 2 puertos Thunderbolt ™ 4 USB-C. Estos son compatibles con Power Delivery y DisplayPort, y el ancho de banda de 40 Gbps permite a los usuarios conectar una pantalla 8K externa o dos pantallas 4K UHD.

ASUS ZenBook Duo 14 también cuenta con WiFi 6 (802.11ax) mejorado por la tecnología ASUS Wi-Fi Master Premium que aumenta el alcance y reduce la interferencia.

ZenBook Pro Duo 15 OLED y ZenBook Duo 14

Tanto el ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) como el ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) tienen el software ScreenXpert 2.0 actualizado, que ofrece nuevas funciones potentes e intuitivas para optimizar los flujos de trabajo.

Ambos modelos también lanzan el Panel de control, una aplicación totalmente personalizable que revoluciona los flujos de trabajo creativos. Esta herramienta brinda a los usuarios un control preciso e intuitivo sobre las aplicaciones creativas, incluido el tamaño del pincel, la saturación, la opacidad de la capa y más.

El panel de control funciona actualmente con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere y After Effects. El soporte se ampliará en un futuro próximo.

El lápiz incluido con ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED y ASUS ZenBook Duo 14 brinda a los usuarios otro nivel de interactividad. ScreenPad Plus admite 4.096 niveles de presión para una alta precisión, lo que las convierte en plataformas ideales para escribir.

Para garantizar un rendimiento excepcional, ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED y ASUS ZenBook Duo 14 están equipados con el nuevo Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus), que utiliza la bisagra ErgoLift y la inclinación automática del ScreenPad Plus para aumentar el flujo de refrigeración hasta un 49%.

TUF Dash F15

El nuevo portátil para juegos TUF Dash F15 se ha desarrollado para ampliar el repertorio de todos los jugadores. El diseño ultradelgado de 19,9 mm de grosor y ligero que pesa 2 kg permite una fácil portabilidad y es ideal para usar en la carretera o en casa.

Equipado con un procesador Intel Core i7 de undécima generación y una GPU Nvidia GeForce RTX 3070, ofrece suficiente potencia para los juegos más exigentes.

El TUF Dash F15 tiene una pantalla con una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz que brinda a los jugadores la misma ventaja que los profesionales de los deportes electrónicos, y gracias a un tiempo de respuesta de 3 ms, es posible reducir el desenfoque de movimiento para que el seguimiento de Quick Target sea más preciso.

El puerto Thunderbolt 4 se conecta a todo, desde Docks hasta GPU externas.

Su enorme batería ofrece hasta 16,6 horas de reproducción de video, por lo que los jugadores pueden relajarse y descansar cuando están en movimiento y luego aprovechar la carga rápida a través del conveniente puerto USB-C de hasta 100 W. Tiene la capacidad de alcanzar el 50% en solo 30 minutos.

El sistema de enfriamiento avanzado tiene un esparcidor de calor y cinco tubos de cobre que distribuyen la energía térmica, mientras que los ventiladores dobles canalizan el aire a través de cuatro válvulas que impulsan el calor más rápido y con menos ruido que las típicas construcciones ultradelgadas.

Los ventiladores N-Blade están especialmente diseñados para mover más aire y están hechos de un polímero de cristal líquido especial que proporciona suficiente espacio para colocar 83 aspas por ventilador y aún así asegura que cada aspa sea lo suficientemente fuerte como para soportar altas revoluciones por minuto.

El módulo de enfriamiento autolimpiante mantiene la estabilidad y el rendimiento a largo plazo al evitar la formación de polvo en componentes críticos.

Los túneles de polvo actualizados son más cortos para crear más espacio para el flujo de aire alrededor del ventilador y desviar partículas de hardware importante.

Esta nueva incorporación a la cartera de TUF Gaming lleva la sostenibilidad de grado militar a nuevas dimensiones ultradelgadas. La resistencia a todo, desde los golpes cotidianos hasta las temperaturas extremas, permite a los usuarios trabajar y jugar donde quieran, sin preocuparse.

Otras innovaciones para entretenimiento, productividad y negocios.

ASUS VivoBook S14 (S435): este es un portátil elegante y ultraligero de 14 pulgadas con certificación Intel Evo ™, con procesador Intel Core i7 de 11ª generación, gráficos Intel Iris Xe, 16 GB de memoria e Intel Optane.

También incluye la nueva tecnología ASIP Intelligent Performance Technology (AIPT), que ofrece un aumento de rendimiento de hasta un 40% al tiempo que ahorra la vida útil de la batería, mejora la eficiencia de refrigeración y garantiza un funcionamiento silencioso.

ASUS ExpertBook B9: esta computadora empresarial de 14 pulgadas es la más liviana del mundo, lo que permite a los empresarios prosperar en el mundo moderno con tecnología y características avanzadas, ya que está certificada según la plataforma Intel Evo. Tiene una batería de larga duración y un diseño elegante con solo 880 g de peso.

ASUS BR1100 de 11 pulgadas; es el mejor compañero de enseñanza con un chasis extremadamente robusto, funciones inteligentes y un diseño fácil de manejar que es ideal para el aprendizaje a distancia.

Además, está construido para soportar golpes y caídas diarias con un diseño extremadamente robusto que cuenta con un parachoques de goma que rodea los cuatro bordes exteriores, durabilidad de calidad militar y un teclado resistente a derrames.

ProArt Display PA148CTV: Es un monitor portátil FHD IPS de 14 pulgadas diseñado para mejorar de manera efectiva los flujos de trabajo de los creadores de contenido.

La pantalla presenta ASUS Dial y el Panel de control virtual para optimizar los flujos de trabajo creativos con atajos de teclado programables y atajos, mejorando la facilidad de uso con herramientas creativas de Adobe como Photoshop, After Effects, Premiere y Lightroom Classic.

ASUS ZenBeam Latte: es el proyector que permite a los usuarios llevar sus películas o música favoritas sobre la marcha. Tiene un nuevo diseño cilíndrico en forma de copa que mejora la transmisión del sonido al tiempo que ocupa un espacio compacto.