Qué significa para Argentina ser la sede de la Cumbre Mundial del Turismo

A lo largo de una semana, Argentina va a tener la ocasión de transformarse en una enorme vidriera para el turismo internacional.

Por vez primera, la sede de la Cima Mundial del WTTC (iniciales en inglés para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo), que va a tener sitio en el hotel Hilton Buenos Aires, en el marco de las asambleas de ministros del Grupo de los Veinte.

La relevancia de la 18° edición del «World Travel & Tourism Council» (WTTC) se encuentra en que se trata de una organización que reúne todos los años a los CEOs, líderes y empresarios del campo turístico más esenciales del planeta. Jamás se efectuó en Sudamérica.

En una rueda de prensa brindada esta semana, el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santurrones, adelantó que los funcionarios de los veinte países más poderosos se reunirán al lado del presidente Mauricio Macri y el nuevo secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, resaltando la relevancia de que se consiga añadir un parágrafo singular sobre la industria turística cuando llegue el instante de escribir el documento final del G-20.

Relevancia del WTTC

Santurrones hizo singular hincapié en las esperanzas que produce para el país y para el ámbito la presencia de cerca de ochocientos inscritos -entre aquéllos que figuran ciento ochenta CEOs y líderes internacionales- en la Cima Mundial del WTTC, y asimismo se refirió a los anuncios y futuras inversiones que seguramente se producirán en estas jornadas.

WTTC predice que el desarrollo mundial del PBI de viajes y turismo alcanzará un dos con seis por ciento anual a lo largo de los próximos diez años.

Temarios

Conforme explicó el ministro sobre estas jornadas, «los temas de discute serán: el futuro del trabajo pues el ámbito es autor de empleos; los paquetes aereos y seguros sin interrupciones, al pactar y explorar procesos con los gobiernos; y resiliencia y restauración, considerando las medidas que se pueden tomar para prosperar la preparación, administración y resiliencia en frente de la crisis. Además de esto, seguridad cibernética y el turismo como un compañero para la acción climática».

Consulados conjuntos con Brasil en determinados destinos, visas regionales y circuitos binacionales con Chile van a ser ciertas ideas que van a tener prioridad en la agenda entre el dieciseis y el diecinueve de abril. «Debemos pensarnos como zona, comprender y sumar el mercado chino, y posicionar a Argentina como destino de naturaleza, duplicando las superficies de parques nacionales y reservas», aseveró Santurrones.

Oradores

En una industria que representa el diez con cuatro por ciento del PBI mundial y trescientos trece millones de trabajos, la Cima Mundial del WTTC va a contar entre sus oradores con el ex- presidente de España, José María Aznar; el ex- presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; la ex- presidente de C. Rica, Laura Chinchilla Miranda; el secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili; la secretaria de Estado de Portugal, Ana Mendes Godinho; y Chris Nassetta, presidente y directivo de Hilton, entre otros muchos. Asimismo fue convidado Francis Ford Coppola.

¿Qué se espera del acontecimiento?

«Robustecer la conectividad, proseguir atrayendo inversiones productivas que produzcan trabajos, afianzar los mercados y abrir nuevos, enseñar quiénes somos y todo cuanto ofrecemos, y afianzar la inserción de Argentina y nuestra marca en el planeta», apuntó Santurrones al precisar los objetivos de la 18° “World Travel & Tourism Council».

