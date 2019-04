Las mejores canciones para aprender inglés cantando

Desde What’s Up! siempre y en toda circunstancia apostamos por aprender inglés practicando y pasándolo bien tomandoclases de canto en una escuela de canto, de ahí que hemos hablado de como aprender viendo series o bien leyendo. Esta vez, hemos compendiado ciertas canciones para aprender inglés, con las que gozaréis y vais a aprender mucho escuchando y cantando.

Oír y cantar en inglés verdaderamente marcha. El ritmo de la música y la reiteración nos ayuda a memorizar, las canciones se os van a quedar “pegadas” en la cabeza (stuck inside your head). Además de esto podréis tomar contacto con el inglés del día tras día y te habituaros a diferentes acentos.

Como véis, son todo ventajas, mas ya antes de comenzar, os vamos a dar ciertos consejos a fin de que aprovechéis al límite y logréis aprender inglés con canciones.

Elegir bien las canciones

Para elegir bien las canciones para aprender inglés, debéis tomar en consideración múltiples factores. El primero es que te guste la canción. Hay millones de ellas, ¡carece de sentido que no lo goces!

Dicho esto, asimismo es esencial que elijáis canciones cuyos cantantes canten de forma aproximadamente clara. No importa el acento, en verdad es bueno percibir diferentes acentos, mas sí deben pronunciar bien o bien no van a ser un buen ejemplo a proseguir.

Asimismo es esencial seleccionar canciones convenientes a vuestro nivel de léxico, ni muy simples, ni realmente difíciles. Esto depende de cada persona, con lo que si al practicar con una canción resulta ser demasiado simple o bien, al contrario, tan difícil que no se comprende nada, mejor utiliza otra.

Finalmente, puede estar bien que escuchéis canciones que cuenten una historia, en tanto que esto os va a ayudar a “visualizar”, si bien esto no es indispensable.

Buscar la música en el sitio conveniente

Lo idóneo es que, por lo menos en un comienzo, leáis las letras de las canciones en inglés que escucháis. YouTube y Vimeo tienen muchos vídeos con subtítulos como karaoke, mas ¿sabías que Spotify asimismo tiene la opción de leer la letra de muchas canciones?

Cualquiera de estos sitios es bueno para practicar, ¿Se os ocurre alguno más?

Trabajar el léxico

Para poder aprender inglés con canciones es muy aconsejable buscar en el diccionario aquellas palabras que no hemos entendido. Para poder hacer esto es buena idea buscar la letra de la canción y leerla ya antes de escucharla. ¿Os habéis parado a meditar alguna vez sobre qué charlan esas canciones que os chiflan? Buscando por: “nombre de la canción+lyrics” es simple localizar la letra de prácticamente cualquier canción.

Sing along!

Lo que desea decir, ¡canta al unísono! No se trata solo de entender lo que se oye, sino más bien asimismo de cantar. Ajustarse al son de la canción es un reto, mas ayuda a memorizar, como afirmábamos ya antes. Lo idóneo es trabajar las canciones, leyendo la letra las primeras veces para ir aprendiéndolas. Una vez os las sepáis de memoria las vas a poder cantar en el vehículo, en la ducha..o donde deseéis. Igual a alguno se le da tan bien que se atreve a cantarla en un karaoke y todo. Ahora os dejamos las canciones que hemos compendiado, incluyendo los vídeos con subtítulos:

Géneros de canciones para aprender inglés

1. Canciones que cuentan una historia

Ciertas canciones bien podrían ser un relato. Buen ejemplo ello es In the gueto, de Elvis Presley, un dramón sobre un muchacho de distrito marginal, acá está la historia completa:

Otra historia interesante es la del asesino Mack the knife, en un caso así cantada por Michael Buble, que es un vocalista estupendo para aprender por lo claro que pronuncia.

dos. Canciones amenas

No todo será desgracia, hay canción más amenas como la que nos cuentan Pulp en Common People, sobre una muchacha rica que desea ser “ como la gente normal”

Asimismo es amena the Lazy Song, de Bruno Mars, en la que habla simplemente de lo perezoso que está, mas es un earworm (o sea, que se queda metida en la cabeza). Con ella vais a aprender ciertas expresiones slang comunes, como wanna, ‘cause o bien freakin’.

tres. Canciones idóneas para practicar la gramática

Muchas canciones tienen letras bastante simples, lo que no las hace malas, mas sí que nos limitan para aprender algo de ellas. No obstante, no todas y cada una son de esta forma. Si se trata de revisar formas verbales, una buena canción es Son of a Preacher Man de Dusty Springfield.

Asimismo Natalie Imbruglia utiliza variadas estructuras gramaticales en su canción Torn, ¡a fin de que absolutamente nadie afirme que el pop es bien simple!

No hay lista de canciones para aprender inglés que no incluya a los Beatles. Su pronunciación clara les hace buenos aspirantes. No obstante, esta canción está acá por el hecho de que viene excelente para comprobar el futuro y las condicionales.

When I’m Sixty-four

cuatro. Canciones idóneas para practicar la pronunciación

Como sabemos existen muchas variedades de inglés, puesto que bien, esta simpática canción interpretada por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong te va a hacer ver ciertas variaciones de pronunciación, lo que la hace en especial interesante para los estudiantes de inglés. En ella nos charlan lo bastante difícil que es amoldarse a la pareja.

Let’s call the whole thing off

Otra canción idónea para practicar la pronunciación es California dreamin’, el tradicional tema de the Mamas and the Papas, en el que nos cuentan lo mucho que echan de menos el verano californiano.

Por último, cualquier canción de Adele es buena para practicar la pronunciación, en tanto que vocaliza realmente bien. Buena muestra de ello es su último tema, Hello

TIP: Si verdaderamente deseas aprender pronunciación, busca temas de rap en inglés y fíjate como se hacen las rimas.

cinco. Y para los más valientes:

En ocasiones las canciones que más nos agradan son…complicadas, mas no por este motivo hay que rendirse. Hemos dejado para el final una canción para los más intrépidos, un tradicional, Informer, de Snow. ¿Quién se atreve con ella?

Es bastante difícil dar con canciones para todos y cada uno de los gustos, mas con esta lista os podéis hacer una idea de qué género de canciones son las mejores para practicar inglés. ¡Aguardamos que aprendáis mucho con ellas!

