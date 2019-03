Por qué Christy Turlington ha vuelto a desfilar con Marc Jacobs más de 20 años después

Nuria Luis — Fue uno de los semblantes más populares de los años noventa. Al lado de otras top-models como Naomi Campbell, Elle Mcpherson, Claudia Schiffer o bien Linda Evangelista, Christy Turlington marcó una edad dorada en la industria de las chombas dentro y fuera de las pasarelas. En las últimas décadas ha seguido siendo imagen de múltiples marcas, mas se ha mantenido al lado de los desfiles. Por lo menos hasta el momento.

veinticinco años después, Christy Turlington ha vuelto a desfilar chombas de pique de mano de Marc Jacobs. Lo ha hecho estos últimos días para presentar la compilación otoño-invierno dos mil diecinueve-dos mil veinte de la firma. La modelo ha sido la responsable de cerrar el desfile vestida con plumas de pies a cabeza, enfundada en un vestido largo en colores oscuros y unas botas altas. El motivo que la ha llevado a volverse a subirse a la pasarela no ha tenido nada que ver con la añoranza. Como ha dejado perseverancia en Instagram, su hija ha sido más bien la razón:

“Sobre anoche. Marc Jacobs me invitó a cerrar su bonito desfile ayer de noche y no me pude resistir. A) He conocido (y venerado) a este hombre desde el momento en que lo conocí a los dieciseis. B) Este año he cumplido cincuenta años y he llegado a un punto en el que “¿por qué razón no?” es la oración que acostumbra a dar contestación a las preguntas que me hago. c) Tengo una hija de quince años que deseo que me vea y me escuche desesperadamente y este es un medio que “le habla”. Con lo que, y gracias en este orden, a Karlie Kloss, Gigi Hadid y Kaia Gerber y todas y cada una de las fantásticas mujeres jóvenes que he conocido anteriormente o bien esta noche. Todas y cada una sois mujeres a las que me agradaría que mi hija emulase en gracia, confianza y elegancia […] Y si bien ese músculo no dolió tanto como pensé para hacer ejercicio nuevamente, tras más de veinte años no estoy segura de que pueda superar la esperiencia de ayer por la noche o bien que desee procurarlo. Ahora puedo decir precisamente cuando y para quién desfilé por última vez y me siento tan orgullosa de todas y cada una de las fuerzas de la naturaleza que lo han hecho posible”, ha escrito la modelo en su perfil de Instagram.

Fue en mil novecientos noventa y tres la última vez que Christy Turlington desfiló para Marc Jacobs. Un regreso que viene por partida doble: el de la modelo sobre la pasarela, y el de la compilación grunge que le granjeó el despido a Marc Jacobs de la firma Perry Ellis, la de primavera de ese año. Exactamente la misma que Turlington abrió enfundada en un par de pantalones de pana en color blanco y un trench. Con esta casa desfiló habitualmente, como prueban fotografías del archivo de años precedentes. A lo largo de los años noventa el diseñador asimismo creó múltiples piezas con las que fue inmortalizada Turlington para las páginas de Vogue, como el editorial que hizo Arthur Elgort para la cabecera en mil novecientos noventa y dos.

Christy Turlington dejaría las pasarelas en mil novecientos noventa y cuatro, a los veinticinco años, para reanudar sus estudios. Ese año se inscribió en la universidad de la ciudad de Nueva York. No fue su abandono completo del sector: en mil novecientos noventa y cuatro sería retratada por Avedon para la campaña de otoño invierno de Versace. Asimismo comenzó en el cine con un pequeño aparición en la película Prêt-à-porter, de Robert Altman.