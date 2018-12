Mini, nuevo masajeador de cuello fabricado por Xiaomi

El fabricante asiático nos tiene poco a poco más habituados a lanzar productos que poco deben ver con la telefonía. Aunque es verdad que últimamente presentó el Poco F1, la firma china acostumbra a presentar productos de todo género, como su último ventilador táctil Xiaomi Youpin VH. Y ahora le toca el turno a Mini, un masajeador de cuello, que asimismo sirve para las piernas y las lumbares, y que resalta por venir a un costo de escándalo: treinta y cuatro euros al cambio por lo que es un habil sustituto de sillones de masajes y camillas piedras de jade.

Como viene siendo frecuente en este género de gadgets, el fabricante con sede en la ciudad de Shenzhen ha usado a su sub marca Youpin para productos que no sean teléfonos móviles para presentar Mini, un masajeador de cuello, lumbares y piernas, que cuenta con ciertas peculiaridades verdaderamente interesantes. ¿La más esencial? su batería de dos mil seiscientos mAh que se recarga mediante su puerto USB Tipo C y que ofrece una autonomía de unos sesenta minutos, o bien lo que es exactamente lo mismo, vamos a poder gozar de 4 masajes ya antes de tener que regresar a cargar este nuevo gadget.

Decir que este masajeador de cuello de Xiaomi está fabricado en plástico ABS para ofrecer un tacto agradable abaratando al límite el costo de Mini. Eso sí, por baratísimo que sea, las caraterísticas técnicas de este dispositivo lo hacen de las mejores opciones si buscas un masajeador de este género a un buen coste.

Más detalles del nuevo masajeador de cuello de Xiaomi

Comenzaremos hablando de su sistema de amasamiento bidireccional para ofrecer masajes de tipo Shiatsu merced a los 4 pivotes rotatorios de quince mm que cuenta cada uno de ellos de los lados de Mini. Estos pivotes comienzan a virar y a vibrar liberando la tensión que tengamos amontonada en el cuello, cervicales o bien piernas merced a su motor de cobre puro que alcanza una velocidad de hasta cinco mil ochocientos revoluciones por minuto.

Merced a su ángulo de rotación de ciento veinte grados, este masajeador de cuello, espalda y piernas, deja optimar al límite su empleo. Además de esto cuenta con 2 mancuernas en sus laterales a fin de que podamos ir moviendo a nuestro gusto el dispositivo a fin de que Mini realice masajes en las zonas en las que más tensión tengamos amontonada. Decir que este gadget viene de serie con una bolsa de viaje a fin de que nos podamos llevar el aparato a cualquier parte y una serie de controles en uno de los laterales a fin de que podamos ajustar la velocidad.

En lo que se refiere al costo oficial, Mini llega al mercado a un costo que ronda los treinta y cuatro euros al cambio con lo que, si bien mediante distribuidores va a salir más costoso que comprándolo en China, el costo de este masajeador de cuello es verdaderamente interesante.