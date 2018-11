El sospechoso de los paquetes bomba amenazó a gente por Twitter… y Twitter no hizo nada

(CNN) – El once de octubre, poco menos de un par de semanas ya antes del descubrimiento del primero de los catorce instrumentos explosivos improvisados que se sospecha ha mandado a demócratas señalados y a las oficinas de CNN en la ciudad de Nueva York, César Sayoc tuiteó a Rochelle Ritchie.

“Nos vamos a ver, seguro. Abraza a tus seres queridos muy cerca toda vez que te vayas de casa”, se leía en una parte del tweet.

Ritchie, una analista política que aparece frecuentemente en la T.V., reportó el tweet a Twitter como abuso en la categoria blogs mas leidos. La contestación que recibió de la compañía afirmó que el tweet y la amenaza que implicaba no calificaban como una “violación de las reglas de Twitter contra el comportamiento exagerado”.

Cuando Sayoc fue detenido el viernes, el tweet aún estaba on-line.

Después en el día, Twitter afirmó que debería haber tomado medidas diferentes cuando Ritchie se contactó con ellos.

“Cometimos un fallo cuando Rochelle Ritchie nos alertó por vez primera de la amenaza contra ella”, afirmó la declaración de Twitter. “El tweet meridianamente violó nuestras reglas y debería haber sido eliminado. Lamentamos de forma profunda ese fallo”.

Twitter ha dicho reiteradamente que trabaja en la lucha contra el acoso y el abuso en su plataforma. Mas las personas que emplean Twitter han dicho una y otra vez que no hace lo bastante. No es inusual que los usuarios denuncien amenazas explícitas de violencia y después, para su aflicción, vean una contestación automática que afirma que no hubo violación de sus reglas.

En el caso de Sayoc, la ocasión de alertar a las autoridades sobre alguien que conminaba claramente a figuras públicas, alguien que aparentemente trató de hacer servir esas amenazas, podría haberse perdido por el hecho de que Twitter no actuó.

“Uno piensa ‘si veo algo, digo algo’ y después, cuando lo afirmas, te ignoran”, afirmó Ritchie a CNN Business el viernes. “Es verdaderamente irritante que estos sitios de medios sociales no tomen estas cosas de verdad”.

Una vez que el tweet a Ritchie se hiciese viral, Twitter mandó un correo electrónico a la analista política para solicitarle excusas.

El tweet dirigido a Ritchie fue solo uno de los múltiples ejemplos afines de la cuenta de Sayoc.

El veinte de septiembre, como contestación a un tweet del presidente Trump, Sayoc publicó un vídeo de sí en lo que semeja ser un mitin de Donald Trump.

El texto del tweet conminó al exvicepresidente Joe Biden y al ex- secretario de Justicia Eric Holder, quienes asimismo recibieron los instrumentos explosivos improvisados descubiertos esta semana.

CNN Business le hizo múltiples preguntas a Twitter sobre Sayoc y sus tweets el viernes: ¿Por qué razón el tweet dirigido a Ritchie no se consideró una violación de las reglas de la compañía? ¿Por qué razón la amenaza contra Biden y Holder aún vive en la plataforma? ¿Observa Twitter las contestaciones a los tweets del presidente de E.U. para buscar amenazas? ¿Monitorea proactivamente las amenazas a figuras públicas como Biden y Holder?

La única contestación de la compañía fue: “Esta es una investigación en curso de aplicación de la ley. No tenemos un comentario”.

Un portavoz de Fb le afirmó a CNN que la compañía había retirado la cuenta de Sayoc el viernes. El portavoz afirmó que múltiples de las publicaciones precedentes de Sayoc habían violado los estándares de la comunidad de Fb y habían sido eliminadas ya antes de ser detenido, mas que ninguna de sus publicaciones sobre las que Fb recibió reportes o bien descubrió que contenía violaciones de sus reglas eran suficientemente severas para suprimir la cuenta por completo.