La moda más cercana de los ‘influencers’

Natalia Cabezas, más famosa como Tendencia Taste por sus seguidores, recibe cálida, próxima, con un look fresco. “Básico, mas audaz”, como misma se definirá después. Vestido boho en color teja y botas negras roqueras. Entra en la tienda de Adolfo Domínguez de la calle de Serrano, en la capital española, para seleccionar la ropa de la próxima boda a la que asistirá como convidada. Un vestido cuya fotografía va a subir a sus redes sociales y que servirá de inspiración para los estilismos de sus cuatrocientos doce mil seguidores en Instagram y los treinta y siete y seiscientos en Twitter. Esta madrileña de treinta años es una más de las influencers que marcan tendencia de forma próxima y también inmediata, trasladando la moda desde las pasarelas hasta las redes sociales. Una fórmula que ha revolucionado las pautas de consumo de los navegantes y las campañas publicitarias de las grandes marcas. Conforme el último estudio de Twitter y Analect, los usuarios ya confían tanto en estos prescriptores virtuales como en sus amigos para adquirir un determinado producto.

La lozanía de Tendencia Taste no es solo cosa de su estilo. Desprende desenfado, simpatía y magnetismo. Quizás de ahí que, aparte de por sus looks, logró que su weblog se hiciese tan popular desde el instante en que lo lanzó hace 5 años, cuando estudiaba Periodismo. “En este tiempo todo ha alterado mucho. Hace unos años había que persuadir a las marcas de las ventajas de estar en las redes y trabajar con influencers. Y ahora lo mejor es que ya no hay que hacer ese trabajo de educación”, cuenta Cabezas. El salto de blogger o bien instagramer a influencer se genera cuando esa persona que alcanza un poder de prescripción es capaz de marcar tendencia, de crear una comunidad que la prosigue y que interactúa con ella continuamente. No obedece solo a la cantidad de navegantes que hay tras sus perfiles sociales. “Los seguidores procuran en ellos una opinión próxima y real”, explica Cristina Blanco, escritora del libro Objetivo: #Influencers. Una cercanía que confirma Tendencia Taste: “Producimos un contenido más próximo, somos como un eslabón entre las pasarelas o bien las gacetas de tendencia y la calle”.

Una marca multiplica por 5 las posibilidades de que los usuarios adquieran su producto si un o bien una inlfluencer tuitea una foto del artículo en su perfil social, conforme exactamente el mismo estudio de Twitter y Analect. Tendencia Taste publica 3 instantáneas suyas al día si es una jornada normal, cifra que aumenta cuando está de viaje o bien en un acontecimiento específico. Su trabajo se divide en dos: atender a las marcas que le plantean una campaña o bien acción promocional y el flujo incesante de sus fotografías, vídeos o bien publicaciones en su weblog. A Ana Artola, de veintisiete años, continuar a las influencers le deja saber qué prendas serán tendencia antes que lleguen a las tiendas o bien a los catálogos. “Me da ideas de de qué manera conjuntar la ropa y me agrada conocer la vida que llevan”, sentencia.

Lo más bastante difícil para Tendencia Taste fue el paso de percibir ingresos económicos a cambio de su trabajo en vez de artículos de una firma. “No puedo abonar con bolsos a mi casero”, bromea. Mas la explotación comercial de la actividad de los influencers es una cuestión que depende de cada caso. “Ha de ser la marca o bien agencia de comunicación la que investigue quién cumple su estándar de imagen. Sus ingresos se intercambian por su trabajo de promoción. Como cada marca personal y el posicionamiento es diferente, no se puede charlar de cifras genéricas, el baremo lo pone cada uno de ellos”, agrega la escritora Cristina Blanco.

Uno de los aspectos más cuestionados de los influencers debe ver con que la ropa, hoteles o bien comida que consumen está condicionado con lo que le paga la marca y no por sus preferencias personales. “Todo cuanto sale de mi boca o bien de mis fotografías es publicidad. Mas por un lado de esa publicidad me pagan dinero y por la otra no”, revela Cabezas. En su caso, y “afortunadamente”, ahora puede seleccionar solo lo que van con su estilo. Elige las firmas y prendas de entre las ofertas que recibe. “Aconsejar solo lo que a ti de veras te agrada es lo que hará que con el tiempo tu weblog o bien tu canal funcione y llegue a los blogs mas leidos“, resalta.