10 tragos fáciles y económicos para preparar en tu casa o hacer una previa

Si vas a un bar, puedes solicitar un trago complejo y costoso, mas en tu casa, donde no tenés muchos ingredientes, ni muchas copas, ni demasiados pesos, la cosa pasa por otra parte. Sea para la anterior del sábado, para un vermut de tardecita dominguera, o bien para tomar solo, mientras que mirás el techo, nada mejor que un trago como Gin Tonic, Cuba Libre, o bien un buen fernet con coca.

Charlamos de los cubatas: tragos que se preparan en un minuto vertiendo los ingredientes (que jamás son más de 3) sobre un vaso lleno de hielo. Por norma general, la ecuación es así: spirit o bien temtempié + gaseosa o bien soda + un chorrito de jugo de limón = cubata.

Aquí te planteamos diez recetas sacadas, algunas de un curso de cocteleria y otras de un curso de barman a fin de que tengas siempre y en todo momento a mano.

1. CUBA LIBRE. La mezcla de ron con Coca y un gajo de limón es infalible. Prácticamente todo el planeta lo prepara con Bacardí mas puedes escoger cualquier marca. El tradicional Havana Club tampoco falla, si bien es más bastante difícil de lograr. Fácil y riquísimo, lo que si hay que invertir en el Bacardí unos cuarenta mangos tengamos presente que estamos a 24/09/2010 y los valores en un futuro pueden continuar subiendo.

dos. DESTORNILLADOR. De este modo de simple: 1/3 de vodka + 2/3 de jugo de naranja. El Destornillador aporta vitaminas en el jugo y punch en el vodka. Tuvo su temporada de oro y de manera lenta fue quedando como un tradicional simple. Con jugo recién exprimido, en el balcón, es genial. No precisas vodka Premium. Probá con el Smirnoff ( dólares americanos 45), que siempre y en todo momento cumple y, de los importados, es el más económico.

tres. FERNET CON COCA. No hay celebración, acontecimiento, aniversario o bien anterior a la que no se vea llegar a alguien con una botella de fernet en la mano. Branca es líder absoluto. En la gama más alta se luce Ramazotti y el mil ochocientos ochenta y dos, buenísimo, al mismo coste que Branca. Todos rondan lo treinta-treinta y cinco pesos. Aunque ciertos aseguran que la fórmula es noventa doscientos diez (como la serie de Norteamérica), traducido en noventa por ciento de Fernet, dos hielos y diez por ciento de gaseosa, es bueno darle un tanto más de sitio a la Coca a fin de que el amargor no se coma todo.

cuatro. GIN TONIC. Muy elegante, imperial y exótico. De esta manera es el tradicional Gin Tonic, que crearon los soldados ingleses en India en el siglo XVIII como medicina para combatir la malaria. El día de hoy el gin tonic es una enorme opción para compartir la “malaria” del10. ¿La fórmula? 1/3 gin + 2/3 tónica + un twist de lima, o bien limón ¿Qué tónica emplear? Paso de los Toros, Indian Tonic. Son afines. ¿Qué gin? Cualquiera importado, como Bombay, Tanquera (los lográis por entre dólares americanos 65 y dólares americanos 80). Los locales Hiram Walker y Burnetts opciones más asequibles, mas no nos hacemos cargo de las siguientes migrañas.

cinco. SEX ON THE BEACH. El más tradicionales de los tragos preparados en boliches asimismo en casa con una simple mezcla entre vodka, jugo de naranja (o bien levité entre otras muchas) y granadina

seis. LICOR CON SPEED. Es una de las más de tendencia consiste en entremezclar algún licor como pueden ser el Cusenier, Vols, etcétera con Speed, no es conveniente tomar muchos de estos por el hecho de que la mezcla del speed con el alcohol en dañina para la salud. Entre los primordiales sabores de licor para aconsejar y ser mezclados se encuentran: kiwi, melon, manzana verde.

siete. GANCIA CON SPRITE. Un tradicional, si desean tomar algo dulce, rico y asequible, no hay duda que esta es una de las combinaciones más tentadoras.

ocho. VODKA CON JUGO: Económico y muy de tendencia en los últimos tiempos, este trago es infalible en el momento de apreciar ponerse “alegre” a corto plazo, consiste en poner una cuarta parte de vaso de vodka (o bien a gusto) y el resto jugo que puede ser desde los hechos en casa si bien aconsejo la levité de naranja.

nueve. CAIPIROSKA: El popular trago brasileño, es fácil y bastante rico al tiempo. Es entremezclar vodka con tres 0 cuatro rodajas de jugo de limón exprimido y azúcar a gusto, batirlo un tanto y trago terminado

diez. WHISKY CON COLA. Fervor en España desde hace unos años, en este país semeja haber descendido su consumo. No obstante prosigue teniendo sus entusiastas, que escogen su marca escocesa preferida entre las top del mercado. Hay que partir de whiskies jóvenes. Nada debe hacer un doce años sepultado en un pozo negro de Coca. Cada whisky marca el perfil: suave el J&B o bien Ballantines (entre dólares americanos 50 y dólares americanos 60), más ahumado el Johnnie Walker Red Label ( dólares americanos 90) o bien el . Y si lo que más cuenta son los pesos, escogí el Teachers ( dólares americanos 30).