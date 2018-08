Cómo crear tu propia Plataforma de Cursos Online

Los beneficios y comodidades que ofrecen los cursos on line, como un curso de ingles simple o un curso de ingles acelerado, lo transforman en una de las opciones más escogidas actualmente. ¡Están en apogeo! De ahí que cuando Miguel Ángel me planteó hacer este artículo para enseñarte a crear tu plataforma de cursos on line me pareció una idea bueníiiiisima, y mira la maravilla que le ha salido… 🙂

En la actualidad es más simple que jamás que cualquier empresa pueda crear su plataforma de capacitación con la que dar sus cursos on-line y eludiendo de esta forma el solo centrarse en un público que radica en su urbe origen.

Una de las grandes ventajas de Internet es que nos deja comunicarnos, estemos donde estemos, y ¿por qué razón no hacer de esta comunicación nuestra profesión al crear nuestra plataforma de cursos on-line?

En esta guía te explicaré pasito a pasito todo cuanto precisas saber para crear tu empresa de capacitación on line.

Qué es una plataforma de capacitación en línea o bien LMS

Si no estás en el ámbito de la educación probablemente no sepas lo que es un LMS, que no es otra cosa que un sistema de administración del aprendizaje (Learning Management System).

Es esencial que hagamos una buena elección de nuestra plataforma de enseñanza on line, pues el proceso de cambio o bien migración de una herramienta a otra acostumbran a ser realmente aburridos y conflictivos.

Existes dos tipos:

1. Plataformas LMS gratis. Hay muchas plataformas de y también-learning de código abierto como pueden ser; LRN’s LMS, ATutor’s LMS, Business LMS, Canvas CV, Caucus, Chamilo’s LMS, eFront, Moodle y Sakai, etcétera Entre tantas opciones que se presentan es complicado tomar una resolución con la que nos sintamos cómodos, mas para reducirte el abanico de opciones te lo voy a reducir el listado a dos, específicamente me refiero a Moodle y EFront.

dos. Plataformas LMS de pago. Hay muchas herramientas de pago, si bien a mí, personalmente la que más me agrada es Blackboard Learn por el hecho de que es una herramienta muy potente y completa.

Si bien este artículo estará totalmente centrado en dos plataformas de cursos on line gratis, con lo que las de pago las vamos a dejar un tanto de lado.

En indudablemente el LMS gratis más usado en el planeta y el favorito por instituciones educativas como Universidades, Escuelas de Negocios, Centro de enseñanza secundaria, y la mayor parte de centros de educación.

¿Mas por qué razón ha tenido tanto éxito la plataforma Moodle?

Son muchas las razones por las cuales ha tenido una enorme aceptación como de los mejores LMS gratis, mas lo facilitaré en una, que es muy Intuitivo. Esa sencillez de empleo ha hecho que sea el favorito por la mayor parte de la comunidad de la enseñanza on line.

Peculiaridades más esenciales del LMS Moodle

Interfaz moderna, simple de utilizar.

Actividades y herramientas colaborativas.

Calendario académico completísimo.

Editor de texto simple y también intuitivo.

Control completo de estadísticas y notificaciones.

Administración de papeles y permisos de usuarios.

De qué forma instalar Moodle

En la actualidad se puede instalar Moodle en un click desde el panel de control de cualquier alojamiento web, y lo mejor es que no precisas tener conocimientos técnicos de ningún género.

Si tu alojamiento web no te lo deja puedes hacer 2 cosas:

1.- Mudar de alojamiento (acá tienes una comparativa de alojamiento).

dos.- Decirles que te lo instalen ellos de forma completamente gratis, o bien si no cambia de alojamiento web.

Dónde instalo Moodle, ¿en una subcarpeta o bien en un subdominio?

Yo personalmente prefiero siempre y en toda circunstancia instalarlo en un subdominio, escoge el nombre mas trata de que sea lo más corto posible, algo como campus.direccióndetudominio.com. Prefiero siempre y en toda circunstancia hacerlo de esta manera para separar por una parte la página web formativa o bien el weblog que tienen un carácter más público y el campus virtual que tiene un carácter más privado.