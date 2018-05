5 Carteras Que Toda Mujer Debiese Tener Y 5 Más Para Las Fashionistas

La mayor parte de las mujeres tienden a favorecer una cartera sobre o una tote bag, pero cada tipo de cartera básica es esencial en un armario elegante. Si amas tus carteras, pero tiendes a pegarte a una forma, ve acá cuales son las cinco carteras que cada mujer debiera tener y 5 extras para las fashionistas!

Ya antes de comprar una nueva cartera, siempre y en todo momento examina que estilos ya tienes, cuál es la que de verdad necesitas y con qué tenidas vas a combinarla.

1. Cartera de mano (o sobre) para la noche.

La cartera más muy elegante que precisas es la cartera de mano para la noche. Suficientemente pequeña para que quepan tu teléfono y tarjetas de crédito, esta cartera puede ser súper tradicional o súper moderna, mas tiene que relucir. Esta cartera para la noche hubiese de ser comprada basándote en tus looks para la noche, pero no precisa combinar con algo especialmente.

2. Cartera para el trabajo.

Una cartera estructurada con mango es una opción muy elegante y práctica para el trabajo. Mezclando estilo con funcionalidad, tu cartera de trabajo debiese ser de un color neutral, a fin de que no contraste demasiado con tus tenidas. Si precisas llevar archivos o un tablet, cerciórate de que tu cartera tenga un compartimiento del tamaño adecuado.

3. Cartera cruzada.

Ideal para hacer trámites, la cartera cruzada te deja las manos libres, por lo que puedes redactar por WhatsApp mientras que te tomas tu café. Es simple terminar con una cartera cruzada grande con lo que limítate a una que no sea más grande de 24 cms la diagonal así no te tientas de completar tu cartera. Esta cartera es un must que todas y cada una debiéramos tener, pero no debes seleccionarla necesariamente en colores neutrales como la cartera de trabajo.

4. La universal tote bag.

Si precisas más espacio, el tote bag es tu mejor opción. Puede servir también como bolsa para llevar las cosas del bebé o bien como bolsa para la playa, mas no puede sustituir al bolso de fin de semana completamente. Asegúrate de seleccionar una de las mejores carteras de mujer, en dependencia de la cantidad de cosas que precisas andar acarreando. Asas resistentes que se sientan cómodas cuando las utilizas sobre los hombros son una gran idea.

5. Bolso de fin de semana.

Bien estructurado y encantadoramente elegante, el bolso de fin de semana o bien de cuarenta y ocho hrs puede ser una pieza de declaración si es que tienes el presupuesto. Es definitivamente una de las carteras o bolsos que toda mujer debiese tener. Utilizado para viajar con estilo, el “Weekender” es buena opción para un viaje corto no capaz para una tote bag.

6. Cartera cubo o bien bucket bag.

La primera de las 5 carteras extra que toda fashionista debiera tener, la bolsa cubo da un toque especial a cualquier tenida casual. Mientras que puedes saltártela a favor de la universal tote bag, la bucket bag tiene su encanto. Examina los mangos y cierres, si es que tienen un cordón o bien broche ya antes de comprar, así sabes que tus cosas van a estar seguras.

7. Cartera de mano (o sobre) de día.

Una compañera perfecta para la cartera de mano nocturna, la de día ofrece una alternativa delgada para actividades casuales diurnas cuando no deseas conllevar todo en tu cartera cruzada o de trabajo. No es una cartera imprescindible, mas es el accesorio idóneo para un brunch o almuerzo.

8. Cartera declarativa o especial.

Para una auténtica fashionista, la cartera declarativa es un must! Puede ser más grande que una cartera sobre, pero de todas formas tiene que ser más pequela que una tote bag si deseas utilizarla en las noches también. Puede tener un estampado especial, forma o bien decoración singular, puedes sacarle el mayor provecho combinándola con un pequeño vestido negro, conque asegúrate de que se vea bien con tus tenidas más elegantes.

9. Bolsa de lona.

Suave y ligera, la bolsa de tela es la mejor idea para tus viajes a las ferias de frutas y verduras. Aunque no sea un indispensable, la lona puede darle un encanto casual a tu look, si eliges una con un diseño vintage 0 estampado.

10. Bolsa para el gimnasio.

Si sientes que una tote bag no es suficientemente deportiva y no quieres ir al gimnasio con tu lindo bolsa de fin de semana, la bolsa para el gimnasio es ideal para las más fashionistas