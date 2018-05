5 Tips Para Cuidar Tus Carteras De Cuero

Cuando compras una increíble cartera o bolso de cuero, probablemente ha significado una inversión y deseas que esta dure por una buena cantidad de años. Puede que te guste que el cuero luzca un tanto desgastado, o lo quieras mantener brillante. Sin importar el aspecto que le quieras dar, es esencial que hagas ciertas cosas para cuidarla y mantenerla.

Sigue leyendo y conoce los 5 tips que tenemos para asistirte a cuidar tus bolsos o bien carteras de cuero

Consejo #1: Tómate 5 minutos extra para tratara.

Sabemos que cuando te compras una cartera nueva lo único que deseas es usarla de manera inmediata, pero haz lo siguiente: tómate 5 minutos extra y ya antes de emplearla frota su superficie con un revestimiento de cuero a base de aceite, esto previene que manchas de tinta o aceite acaben con la superficie de tu cartera.

Consejo #2: Dale una buena limpieza dos veces por año.

Un poco de aceite es bueno y acentuará los pliegues y sombras naturales del cuero, que hacen que la pieza se vea mucho más linda. Entonces, dos veces al año aplica 2 capas de acondicionador y luego pasa un cepillo especial para esta clase de material. Acaba con un spray protector de cuero.

Consejo #3: Sé práctica con tu cartera.

Este consejo es para aquellas que prefieren una apariencia del cuero más desgastado, pero no quieren aguardar un año para conseguirlo. Para lograrlo, debes poner tu cartera en una superficie plana y a partir de la parte posterior, comenzar a enrollarla. Luego haz lo mismo partiendo desde un lado distinto de la cartera. Dala vuelta y repite.

Consejo #4: Ten un plan de emergencias en el caso de máculas de tinta, vino tinto, labial, etc.

Hay manchas con las que incluso el cuero pretratado no puede combatir. En caso de que esto te pase, la mejor alternativa es llevarla donde un especialista. Si bien tu instinto te impulse a emplear jabón, no lo hagas, en tanto que no tiene la capacidad de penetrar en la mácula y además de esto puede dejar restos.

Consejo #5: Acepta que la forma en que cuides tu cartera, es como ésta se verá.

Los tratamientos que te mencionamos arriba van a hacer más lento el proceso de envejecimiento, mas una cartera que acostumbra a estar en el suelo, se verá de esa forma: mal cuidada. Si muestras cariño por tu bolso y la cuidas como se debe, ésta lucirá brillante por mucho más tiempo.