La cosmética “healthy” es la tendencia de belleza más de moda esta temporada

Cada vez hay más personas que prefieren la cosmética natural y ecológica, como perfumes de fragancia masculina, en menoscabo de la cosmética usual. Aparte de sus abundantes beneficios para la piel y su gran relación calidad precio al verse reducidos los mediadores a lo largo de su producción, se ha probado que hay ciertas substancias químicas de los productos cosméticos tradicionales que producen inconvenientes de piel y también intolerancias, como una pérdida de iluminación y envejecimiento prematuro.

En este sentido, la cosmética natural se transforma en la mejor opción alternativa. Por lo general, es mucho menos beligerante y resulta más capaz para cualquier género de piel. Además de esto, respeta el pH natural y, por consiguiente, no provoca ningún género de reacción. Mas, en el momento de escoger qué producto emplear hay que tomar en consideración que no cualquiera puede ser calificado como “bio”.

Debido a la fuerte tendencia por lo green, en la actualidad llamamos orgánico a cualquier producto. Para no caer en el fallo y atinar a lo largo de la adquisición, hay que tomar en consideración que solo lo son los productos cuyas formulaciones utilicen un noventa y cinco por ciento de materias primas de origen natural (como grasas de origen vegetal, ceras y aceites esenciales). Además de esto, no deben tener colorantes o bien perfumes sintéticos, ni aceites derivados del petróleo. Y, como es natural, tampoco han de ser testeados en animales. Por esta razón, para asegurarnos su calidad, es esencial saber que los productos orgánicos siempre y en toda circunstancia van a deber ir identificados con la certificación ecológica y sus sellos pertinentes.

Afortunadamente para nosotros, hoy en día muchas son las empresas –españolas y también internacionales- que se han animado a descubrir este campo poniendo a nuestra predisposición un extenso abanico de productos y marcas a fin de que podamos descubrir todas y cada una de las bondades de la cosmética healthy.

Maquillaje polivalente y accesible con ingredientes orgánicos de alta calidad. Este es el propósito de PuroBio, una firma de productos cosméticos made in Italy que desde dos mil quince lleva revolucionando el campo beauty de España. Con pretensión de refrescar el propio término de los “biológicos” -por norma general reducido al campo de las herboristerías-, han creado una extensa línea de productos para gozar del maquillaje sin perder de vista la salud de la piel. Para esto, a lo largo de su producción, no usan parabenos ni conservantes sintéticos, apostando en su sitio por componente orgánicos certificados de máxima calidad ofertando de este modo un producto cosmético lo más natural y “puro” posible. Además de esto, la cosmétcia PuroBIO cuenta con certificaciones CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici), NATRUE, Vegan OK y Nickel tested; como una extensa pluralidad de productos muy novedosos.

Basados en las numerosas propiedades cosméticas que las frutas y verduras nos ofrecen –especialmente del aceite extraído de las semillas de la fresa-, Lanuba Cosmetics se ha experto en el cuidado del semblante y en la creación de productos libres de ingredientes artificiales. El resultado es una cosmética natural biocertificada de alta calidad con el sello BDIH, rica en vitaminas, ácidos grasos insaturados, antioxidantes y efectuada únicamente con productos españoles conseguidos a través de agricultura controlada y ecológica. Además de esto, el compromiso medio ambiental de Lanuba se materializa asimismo en sus envases –de vidrio, reutilizables y sencillamente reciclables-, como en sus cajas, fabricadas desde cartón reciclado.