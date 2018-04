5 consejos para elegir la mejor motocicleta para tu empresa

Las compañías pueden tener diferentes necesidades conforme la actividad a la que se dediquen y pueden contar con de diferentes géneros de automóviles a fin de que sus trabajadores las desempeñen de la manera más cómoda y segura posible. No obstante, muchas veces es más veloz para los empleados moverse en motocicleta, con el consecuente incremento de la productividad empresarial. Para las compañías que se hayan decantado por esta alternativa os mostramos diez coberturas que debe tener el seguro de motocicletas de tu flota.

Responsabilidad civil obligatoria: Cubre las indemnizaciones relativas a los daños materiales y personales ocasionados a terceras personas.

Responsabilidad civil suplementaria: Aumenta los límites de la responsabilidad civil obligatoria.

Defensa jurídica y reclamación de daños: Resguarda al empresario de los gastos por asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, como los gastos por defensa jurídica del asegurado en procedimientos administrativos y arbitrales derivados de un accidente de circulación. Conforme el producto contratado, incluye la defensa penal y el costo de las fianzas, como los gastos derivados de la reclamación de daños sufridos por el asegurado cuando esté implicado en un accidente de tráfico como viandante.

Asistencia en viaje. Es conveniente contar con esta garantía en las diez coberturas que debe tener los seguros de motocicletas de tu flota, puesto que cubre al vehículo desde el quilómetro 0.

Hurto. Garantiza una indemnización por el hurto de la moto, como por los daños causados a lo largo del mismo.

Incendio. Garantiza una indemnización por los daños producidos por un incendio, cortocircuito o bien combustión.

Daños propios. Cubre los daños que pueda padecer un vehículo por causas extrañas al conductor y a su voluntad tanto a lo largo de la circulación, en reposo o bien a lo largo de su transporte.

Seguro del conductor: Cubre al asegurado en frente de las indemnizaciones por muerte, invalidez permanente y asistencia sanitaria del conductor autorizado en la póliza.

Asistencia al motorista: Ofrece al conductor asistencia en lo relacionado a consultas sobre trámites administrativos y aspectos legales relacionados con el vehículo, como en la asistencia en multas de tráfico.

Daños personales por sucesos extraordinarios: Garantiza una indemnización por la parte del Consorcio de Compensación de Seguros para auto en el caso de muerte o bien invalidez permanente del conductor por catástrofes naturales o bien terrorismo, entre otros muchos.

De esta forma, por medio de estas diez coberturas que debe tener el seguro de motocicletas de tu flota vas a poder estar apacible cuando tus trabajadores se hallen en la carretera, con garantías que les resguardarán ante cualquier accidente.

Asegurar la seguridad de los trabajadores motoristas, encargados de repartir los pedidos de tu negocio, es esencial. Tan esencial, o bien más, que la elección de los ingredientes para tus platos. Acá te ofrecemos cinco consejos para seleccionar la mejor motocicleta para tu negocio:

Mide la distancia: Conforme sea tu cobertura geográfica de esta manera habrá de ser el vehículo. Si tus ventas se restringen a zonas próximas y urbanas, puedes decantarse por un ciclomotor. Es la opción más asequible, mas ten presente que te limita al no poder circular por autovía o bien autopista.

Una motocicleta de ciento veinticinco cc semeja la opción perfecta: listas para circular tanto en urbe como en autopista, una motocicleta de estas condiciones asegurará que puedas llegar a cualquier rincón.

Baraja opciones de segunda mano: Existen motocicletas a costos accesibles y en buen estado. Montar un negocio a domicilio no debe estar reñido con el ahorro.

Observa las grandes distancias: Si tu producto puede recorrer múltiples quilómetros sin perder sus cualidades opta por una motocicleta de mayor cilindrada que te va a dar mayor estabilidad en la carretera.

Ten presente su función: No todas y cada una de las motocicletas pueden adecuarse para la venta a domicilio. Logra automóviles de líneas fáciles y con un buen espacio trasero para poder poner la caja transportadora. Si tienes una motocicleta de carreras y deseas poner un negocio de venta directa, difícilmente te valdrá tu vehículo para hacer llegar los pedidos.

No obstante, los cinco consejos para escoger la mejor motocicleta para tu negocio no te servirán de mucho si la motocicleta perfecta no está asegurada. Una póliza en seguro de motocicletas te va a dar calma ante cualquier imprevisible no deseable, así como garantizará al empleado-conductor la defensa de su integridad física.

Un seguro de motocicletas y ciclomotores va a hacer que tu negocio esté protegido en todo instante, con independencia del vehículo escogido. Estudia los cinco consejos para seleccionar la mejor motocicleta para tu negocio, mas no olvides asegurar la calma de tus empleados. Despreocúpate asimismo de esa fase tan esencial en la que los resultados ya no dependen tanto de ti.