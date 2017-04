Cómo supervisar los cambios y el rendimiento de Google Knowledge Graph

Google Knowledge Graph es una parte muy importante de los resultados de marketing digital y posicionamiento seo. Hasta ahora, los usuarios están acostumbrados a ver el panel que aparece en el lado derecho de la página de resultados de búsqueda que proporciona información sobre entidades como personas, lugares y marcas.

Tanto las personas como las empresas se esfuerzan por adquirir, mantener y supervisar una lista de Knowledge Graph. En este momento, sin embargo, no hay una manera fácil de informar sobre el rendimiento y los cambios de Knowledge Graph. En 2016, John Mueller de Google mencionó que los enlaces en los paneles de Knowledge Graph serían contados en el informe Search Analytics en Google Search Console. Sin embargo, esto todavía no nos da una idea del aspecto algorítmico de los rankings y cambios de Knowledge Graph.

¿Por qué monitorear su resultado de Knowledge Graph?

Así que usted puede estar preguntándose por qué debería usted debe preocuparse por los cambios a su personal o empresa Knowledge Graph resultado. Aquí hay un par de razones.

Usted (o su empresa) puede compartir un nombre con otra entidad, o tal vez compite contra un término genérico. Quien tenga la mayor relevancia y la puntuación más alta dentro del algoritmo del gráfico de conocimiento se clasificará mejor, y su panel de gráficos de conocimiento será el que aparecerá en los resultados de búsqueda de una consulta sin modificar.

Aquí hay un ejemplo de un jugador de baloncesto, autor y actor ranking para el nombre, “Isaías Thomas.” Como puede ver, cada entidad tiene una puntuación y un tipo de clasificación diferente.

No todos los paneles de gráficos de conocimiento se crean iguales, y Google agregará más información al panel como descubre la información sobre una persona o compañía.

Supervisar cambios en un resultado de Knowledge Graph puede ayudarle a entender mejor cómo Google percibe a usted oa su empresa. También puede validar ciertas optimizaciones que puede realizar en su sitio web, por ejemplo, utilizando datos estructurados. Además, si Google comete un error con su información, que definitivamente puede suceder, lo sabrá antes de que sea demasiado tarde.

Supervisión de la entrada del gráfico de conocimientos

En mi esfuerzo por encontrar una solución simple para el seguimiento de los cambios de Knowledge Graph para mí y para mis clientes, encontré la siguiente solución. Implica usar la API de Google Knowledge Graph y una herramienta llamada VisualPing. Mediante la generación de una solicitud HTTP para los resultados de Knowledge Graph API y el uso de VisualPing, una herramienta que supervisa los cambios en la página web, puedo realizar un seguimiento de los cambios en los resultados de la API de Knowledge Graph. Aquí está un desglose paso a paso de cómo configurar esto.

1. Configure una cuenta de administrador de API de Google y genere una clave de API.

Así que ahí lo tienes! Ahora puede seguir fácilmente los siguientes elementos (y más) dentro de los resultados de la API de Knowledge Graph:

Cambios en la puntuación (resultScore)

Tipo de clasificación (tipo @)

Descripción

Descripción detallada

Para obtener más información sobre estos elementos, vaya aquí: https://developers.google.com/knowledge-graph/reference/rest/v1/

No he visto ningún cambio importante para mí, ya que mi nombre no está en un espacio competitivo; Sin embargo, he visto cambios significativos para algunos de mis clientes, que estoy monitoreando de cerca.

