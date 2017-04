Cómo elegir un colchón

Elegir tu nuevo colchón o almohada es bastante más importante de lo que, en principio, puede parecer. De ello depende tu descanso en los próximos diez años. Pero eso ya lo sabes. Intentaremos darte las claves más importantes para que puedas acertar.

1º Tú eres lo más importante.

Al contrario de lo que se suele creer, lo primero que debemos valorar no son los distintos materiales, ni siquiera su calidad, si no nuestras necesidades específicas. Un material con suficiente calidad no es bueno o malo en sí mismo, dependerá de lo que tus características personales exijan. Es fácil suponer que distintas personas necesitarán distintos colchones. Resulta fundamental determinar esas características personales, ten en cuenta que definirlas previamente es el primer paso para acertar al comprar un colchón. Estas son las preguntas que todo asesor debiera hacerte:

– ¿Duermes solo o en pareja?

– ¿Qué altura y peso aproximado tienes/tenéis?

– ¿Sufres dolores de espalda?, ¿de qué tipo?, ¿tienes alguna patología diagnosticada al respecto?

– ¿Eres especialmente caluroso?

– ¿Vives en una zona especialmente húmeda?

– ¿Sabes en qué tipo de colchón dormías hasta ahora?, ¿Cuántos años tiene?, ¿Qué sensaciones te producía?

Si tienes claras las respuestas a estas preguntas, ya estás en condiciones de empezar a elegir tu colchón.

2º La elección de materiales.

En España los cuatro materiales básicos con los que se fabrican los colchones son los muelles (en sus distintas variantes), el látex, el viscoelástico y las espumas de alta densidad HR. Estos materiales en sus distintas calidades así como distintas combinaciones de los mismos junto con otros menos principales suelen conformar el núcleo del sommier. Los distintos grosores, así como posibles perfilados y disposiciones en su estructura permiten nuevas combinaciones. Además debemos tener en cuenta que existen infinidad de posibilidades de fundas con distintas características unas de otras. En resumen, no exageramos si decimos que existen miles de posibilidades distintas a la hora de diseñar un colchón. Querer abarcar todas estas posibilidades posiblemente no es tu objetivo. No obstante si quieres obtener unos conocimientos básicos te recomiendo que eches un vistazo a nuestra guía práctica para comprar un colchón. Con ella de forma amena podrás hacerte una idea bastante precisa de los elementos más importantes de un colchón y te familiarizarás con la terminología habitual.

3º Déjate asesorar.

Comprobarás que algo tan aparentemente sencillo como un colchón tiene sus complicaciones. Un verdadero experto necesita años para formarse a fondo en este campo. Es importante que tengas unos conocimientos básicos pero resultará casi imposible que puedas manejar toda la información necesaria para realizar la mejor elección. El hecho de que hayas leído sobre el tema te permitirá entender mejor a tu asesor y podrás valorar mejor su capacidad para aconsejarte. Sin duda las posibilidades de acertar plenamente en tu decisión aumentan enormemente si estás bien aconsejado.

Por nuestra parte en Desde mi Colchón damos prioridad absoluta al asesoramiento de nuestros clientes y nos sentimos orgullosos de la altísima valoración que éstos manifiestan por nuestros consejos. Si tienes cualquier pregunta sobre colchones no dudes en consultarnos, no cuesta nada, no te compromete a nada y casi seguro podamos ayudarte. Tanto por teléfono 943228375/603485864, por mail en info@desdemicolchon.com o mediante el chat de nuestra WEB estamos a tu entera disposición.