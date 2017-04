Los 5 alimentos y suplementos más importantes para formar músculo…

1. Alimentos Ricos En Proteína

Sin proteína TÚ NO PUEDES formar músculo, porque Tus músculos están hechos principalmente de proteína y agua, así que…

Asegúrate de que al menos el 30% de las calorías que comes provengan de las proteínas, para que tu cuerpo pueda formar músculo, y…

Puedes obtener la proteína de fuentes alimenticias de origen animal tales como, carne de res, pollo y pescados, o… Fuentes vegetales como las nueces, las semillas y frijoles, pero…

Asegúrate de comer una variedad de alimentos ricos en proteína formadora de músculo, y/o batidos de proteína para que puedas consumir todos los aminoacidos que tu cuerpo necesita para formar músculo, porque a pesar de que tus músculos están formados de proteína…

La proteína está formada por aminoácidos, y los aminoácidos son los bloques constructores básicos de los músculos y… Debido a que existen 20 diferentes clases de aminoácidos…

Cada fuente proteínica que consumas tendrá diferentes niveles de cada tipo de aminoácidos, por tal motivo es conveniente que trates de obtener tus proteínas de tantas fuentes proteínicas distintas como te sea posible.

2. Batidos de Proteína

Los batidos proteínicos son los únicos suplementos que realmente te ayudarán a formar músculo, debido a que tus músculos están formados de proteínas, entonces…

La única forma en que tus músculos pueden recuperarse, repararse a si mismos, y que también que tu cuerpo pueda formar músculos más fuertes y más grandes después que hayas hecho tus rutinas de ejercicios, es incluyendo suficiente cantidad de proteína en tu dieta mediante el consumo de estos alimentos con alto contenido de proteínas y/o tomando batidos de proteína, y a decir verdad…

No tienes que desperdiciar tu dinero en batidos de proteína a menos que tengas dificultad para conseguir toda la proteína que tu cuerpo necesita consumiendo solamente alimentos ricos en proteína; este bien pudiera ser tu caso si no cuentas con tiempo disponible para preparar tus propias comidas, o si no te gustaría comer una gran cantidad de alimentos ricos en proteína.

Existen básicamente 5 tipos de batidos de proteína que puedes consumir…

Ninguno de ellos es mejor que el otro, porque PROTEÍNA es PROTEÍNA, y a la larga… Básicamente todo este asunto es acerca de tener suficiente proteína en tu dieta, sin importar de qué fuente provenga para que ganes músculo, pero si puedes costearlo…

Trata de consumir muchas clases (no marcas) diferentes de batidos de proteína para que obtengas una variedad más amplia de aminoácidos. Y estos son las 5 clases de batidos de proteínas…

1. Batidos de Proteína de Suero De Leche – La Proteína de suero de leche generalmente es más fácil de mezclar y es menos densa que las otras clases de batidos de proteína.

2. Batidos de Proteína de Caseína

3. Batidos de Proteína de Huevo

4. Batidos de Proteína de Soya y de Proteína de Cáñamo – El mejor para personas vegetarianas.

5. Batidos de Proteínas Combinadas – Estos son sólo batidos de proteína que tienen una combinación de suero, caseína, huevos y otras fuentes proteínicas, además… Los batidos proteínicos combinados podrían ser la mejor opción para ti si tienes un presupuesto limitado, porque con este batido puedes consumir una gran variedad de fuentes proteínicas y de aminoácidos.

Algunos estudios demuestran que Obtendrás los mismos resultados, en cuanto a formación de músculo se refiere, sin importar qué clase de batido de proteína consumas – por ejemplo…

En un estudio publicado en Biología Experimental… Los investigadores encontraron que las personas que usaron proteína de suero, proteína de soya o una mezcla de proteína de suero/soya, todos ganaron la misma cantidad de masa muscular, también…

Un estudio de 6 semanas en la Universidad Laurenciana en Canadá, también encontró que se puede obtener resultados similares de formación muscular, sin importar que tipo de batido de proteína consumas. También, un estudio publicado por el Nutritional Journal…

Vas a tener los mismos resultados de ganancia muscular, incluso cuando comes una barra de proteína de suero de leche o de soya.

3. Agua

Deberías tratar de tomar al menos 1 litro de agua todos los días porque…

Entre un 70 a 80% de tus músculos está formado por agua, donde el resto de tus músculos está formado principalmente de proteína, además…

Si tus músculos están deshidratados, les tomará mucho más tiempo repararse a si mismos, también…

Beber agua hace que tus músculos se vean más grandes en lugar de que se vean más aplanados como se ve un globo desinflado, (Mira cómo hacer que tus músculos se vean más grandes sin tener que levantar pesas), y por último…

Si bebes suficiente agua esto te ayudará a que te ejercites con mayor intensidad, de tal forma que podrás formar músculo más rápido.

5. Carbohidratos (hidratos de carbono) Complejos y Grasas Saludables

Antes de que pienses en seguir una dieta altísima en proteínas – Debes saber que NO PUEDES formar músculo si no comes suficientes grasas y carbohidratos, entonces realmente…

Alrededor del 45 al 65% de tu ingesta de calorías diarias totales deberían provenir de los carbohidratos y de las grasas saludables, y el resto de las proteínas. Las siguientes son las razones por las que los carbohidratos y las grasas son importantes para la formación de músculo…

Si no comes suficientes carbohidratos – Tu cuerpo desdoblará y quemará músculo para obtener la energía que necesita, causando de esta manera que pierdas músculo y también agua…

Si comes los carbohidratos suficientes esto hace que Tus músculos se vean más grandes, además…

Necesitas comer carbohidratos para que permanezcas con un alto nivel de energía y así seas capaz de trabajar durante más tiempo en tus ejercicios, y también seas capaz de levantar una mayor cantidad de peso, lo cual a su vez te permitirá agrandar tus músculos. La razón de esto anterior es que tu cuerpo usa principalmente los carbohidratos como fuente para obtener energía, y lo más importante…

Si no incluyes las suficientes grasas saludables en tu dieta, entonces tu cuerpo no puede producir testosterona, la cual es una hormona IMPORTANTE en la formación muscular

5. Batidos Reemplazos de Comidas (MRPs)

Si tienes dificultad para consumir todas las calorías que necesitas, y también para obtener los carbohidratos, proteínas y grasas suficientes, entonces es en ese caso donde los Batidos Reemplazos de Comida (o MRPs) te pueden ayudar a que satisfagas tus necesidades dietarias, porque…

Los reemplazos de comidas no sólo contienen proteína sino que también contienen las cantidades correctas de carbohidratos y de grasas. Los reemplazos de comidas vienen en tamaños diferentes desde 200 calorías hasta 1000 calorías, por ejemplo…

Labrada Lean Body Para Hombres es un buen Batido Para Reemplazo de Comidas que contiene 320 calorías, 40g de proteína, 22g de carbohidratos y 8g de grasa, pero como lo dije anteriormente…

Los Batidos Para Reemplazar Comidas sólo son importantes para ti si no tienes el tiempo para preparar algunas de tus comidas. Y a continuación…

Otros 4 buenos suplementos deportivos para Formar Músculo pero que no son tan cruciales…

1. Glutamina

La L-Glutamina o Glutamina es un aminoácido que constituye aproximadamente del 50% al 60% de los aminoácidos encontrados en tus músculos. Recuerda… El músculo está formado de proteína, y la proteína esta formada de aminoácidos, entonces…

La glutamina es muy importante para ayudarte a formar músculo, pero la razón por la cual la Glutamina NO es un suplemento importante que deberías comprar es porque…

Si estás consumiendo suficiente proteína en tu dieta de los alimentos ricos en proteína junto con los Batidos Proteínicos y Los Reemplazos de Comida, entonces ya estarás obteniendo suficiente cantidad de Glutamina en tu dieta que te ayuda a formar músculo, pero aún así…

Puedes suplementar diariamente tu dieta con 10 a 20 gramos de polvo de L-Glutamina para ayudarte a recuperar y formar músculo de una manera más rápida…

Este es un Hecho Real: Los hospitales dan a los pacientes con traumas físicos y que han salido de cirugías aproximadamente unos 20 a 40 gramos de Glutamina por día mediante soluciones intravenosas, para ayudar a que sus músculos se recuperen y crezcan más rápido.

2. Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, por sus siglas en inglés)

Al igual que la Glutamina… Si ya estás consumiendo suficiente proteína, entonces ya estarás obteniendo suficientes aminoácidos ramificados en tu dieta alimenticia, lo cual significa que no tienes que comprar ningún suplemento de BCAA, pero ten en cuenta que…

Los aminoácidos ramificados pueden aumentar tus niveles de energía durante tus rutinas de ejercicios, haciendo que tu cerebro no reconozca el estado de fatiga, también…

Los aminoácidos ramificados reducen el cortisol, la cual es una hormona mala que desdobla el músculo, y…

Los aminoácidos ramificados también ayudan a prevenir que ganes grasa corporal.

3. Creatina

NO NECESITAS Creatina para ganar músculo, y definitivamente la creatina no es tan importante como los otros suplementos y alimentos formadores de músculo mencionados arriba en esta página, pero todo lo que la creatina hace es…

La creatina te da más energía para hacer tus ejercicios y te ayuda a trabajar durante más tiempo cuando haces levantamiento de pesas que tienen mayor peso, lo cual a su vez te llevará a tener mayor ganancia muscular, y…

La Creatina introduce agua en tus músculos, haciendo que tus músculos se vean más grandes y…

4. Multi-Vitamínicos

Debido a la manera en que haces dieta y ejercicios para formar músculo… Algunas veces tu cuerpo pierde algunas de las vitaminas y minerales esenciales que necesita para formar músculos, entonces para estar seguros…

Es buena idea tomar multi-vitamínicos, pero generalmente… Si comes los alimentos apropiados y también tomas Batidos de Proteínas y Reemplazos de Comidas, estos ya habrán suministrado a tu cuerpo las vitaminas y minerales necesarias para la formación de músculo.