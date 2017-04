Colores de temporada: Azul, azul

En 2011, las invitadas se convierten en el mejor amuleto para las novias

Dicen los expertos que a la hora de ir de invitada, en las bodas, ni negro, ni blanco. Quizá por eso una de las tendencias que vienen pisando fuerte sobre la pasarela de cara a la próxima temporada 2011, pinta los vestidos de fiesta largos del color de la noche: el azul, sobre todo en sus versiones marino o petróleo, es el protagonista absoluto en el armario de las invitadas que quieran darle a su look un toque chic, sin pasarse con las tendencias, ni arriesgarse a ‘saltarse’ las normas de etiqueta. La mayor ventaja: es tan versátil y discreto, que te permite llevarlo una y otra vez a todo tipo de ceremonias y eventos, con sólo darle un giro a los complementos, como el clutch, los zapatos o el tocado.

Colecciones de fiesta 2011 de Cabotine, Matilde Cano, Piedad Rodriguez, Franc Sarabia, Mass, Ana Torres, Cymbeline, M&M.

Para las más atrevidas, en el otro extremo de la gama de color, los radiantes turquesas y vibrantes azulones se convierten en el mejor ‘amuleto’ de la suerte de la novia, y una apuesta segura en las bodas de día, especialmente en los vestidos cortos cortados a la rodilla, los trajes de chaqueta y falda, o los ‘minis’ de estilo babydoll. Para contrastar: ve a lo seguro, y apuesta por las superposiciones en encaje de color negro, o la tradicional mantilla para el pelo.

Invitadas muy chic: Copia el ‘look’ de Kate Middleton

La novia del Príncipe Guillermo deslumbró el pasado fin de semana en la boda de unos amigos

Sonrientes, relajados, y, sobre todo, juntos. El Príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton acudieron el pasado fin de semana al enlace de sus amigos, Harry Mead y Rosie Bradford y, por una vez, la perseguida pareja daba la satisfacción a la prensa, no solo de llegar juntos en lugar de su habitual costumbre de hacerlo por separado, sino de mostrarse de lo más felices y enamorados. Unas imágenes que dejan claro que la relación va viento en popa, y ponen sobre la mesa, una vez más, los rumores de un enlace inminente entre ambos.

Desde su lustrosa melena castaña hasta su look, contenido y con un punto chic, que muchos comparan con el de la desaparecida Diana de Gales, el estilo de Kate Middleton es uno de los preferidos por mujeres de medio mundo, y un punto de referencia ideal a la hora de vestir ‘de largo’ (o corto, como en esta ocasión) para asistir a una boda, una cena o un evento importante. Vestido azul cobalto, blazer negro a juego con el tocado XL y el clutch, y zapatos de terciopelo: una combinación ganadora, que funciona a las mil maravillas sobre cualquier silueta gracias al efecto de la chaqueta, cortada a la cadera… ¿Quieres copiar su look en esta ocasión? No te pierdas nuestro shopping.

1. Vestido azul con falda bombonera, de Topshop. 2. Chaqueta corta tipo esmoquin, de Topshop. 3. Clutch con incrustaciones de pedrería, de Temperley London. 4. Zapatos pumps de terciopelo, de Miu Miu. 5. Tocado de plumas, de Nila Taranco.

Tag: vestidos