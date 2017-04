Estas son las marcas de jeans que mejor te sientan y se adaptan a tus curvas (sí, también a las traseras)

Los jeans son un must have de nuestro armario, pero en un mundo repleto de fits y lavados ¿cómo encontrar el jean perfecto? Y especialmente, que nos hagan un culo perfecto, que es una de las características más demandadas. El clásico vaquero se reinventa con nuevas versiones en clave moldeadora y push up para presumir de trasero, culo, pompi o culito. Toma nota y ten en cuenta estas marcas:

Liu Jo

La firma italiana es una de las mejores en esta premisa. Y os lo digo por experiencia. El día que me compré mis primeros Liu Jo, me gustan tanto cómo alzan el trasero que ya no quier otros. Cada temporada desde 2008 que lanzó el Bottom Up, la marca crea unos jeans diferentes y siempre con efecto push up.

El nuevo modelo es el Amaizing fit, el nuevo jean Bottom Up bi-stretchy, un denim elástico en todas direcciones, que se adapta y realza la silueta creando una silueta perfecta gracias a la técnica Isko Blue Skin. Esta técnica consiste en que el tejido es más flexible y así se adapta al cuerpo como un guante, cfeando un efecto de segunda piel. ¿El resultado? Un ultrafemenino jean que estiliza el cuerpo y muestra las curvas más sexys, gracias a su sensual efecto push up. Hay dos modelos disponibles: Divine (skinny) y Magnetic (slim).

Levi’s

Uno de los pantalones vaqueros que mejor sientan y realzan el culo son los Levi’s Revel. Este modelo apuesta por la tecnología Liquid Shaping que consiste en controlar la elasticidad del tejido en zonas estratégicas, y cuyo resultado es un fit que además de cómodo, realza nuestras curvas y resalta nuestras mejores cualidades. El pantalón es muy suave y muy elástico, lo que resulta más cómodo. Además, está disponible en tres modelos diferentes según tu cuerpo: Slight, Demi y Bold Curve.

Además, Levi’s utiliza el stretch más avanzado del momento, de manera que cuando te enfundes en unos pantalones vaqueros no te salgan arrugas y luzcas perfecta.

Salsa

La firma portuguesa Salsa cuenta con los Wonder y los Secret (cintura más alta), diseños con efecto push up al que han caído rendidas muchas famosas y es que el resultado es que eleva y realza el trasero, consiguiendo un ‘culo respingón’. Un modelo de tres costuras perfectamente colocadas que además estiliza la pierna.

J.Brand

Todas las celebrities los lucen. Los diseños de la firma californiana sientan de maravilla. La línea Photo Ready se adapta completamente a la figura, modelándola sin renunciar a la comodidad y además alargan las piernas. Son los jeans de mujer efecto Photoshop. Beyoncé o Alessandra Ambrosio son algunas de sus incondicionales.

Paige

Los Paige creados por Paige Adams-Geller están pensados para sentar bien a todas y adaptarse a cualquier silueta. Sus diseños levantan el culo de hecho los bolsillos están colocados estratégicamente, alargan las piernas y adelgazan las caderas y los muslos. Olivia Palermo y Blake Lively son adictas a esta marca californiana.

AG Jeans

Un buen vaquero es una inversión a largo plazo y los AG Jeans son un clásico con los que siempre acertarás. Modelos juveniles y cómodos que sientan fenomenal, y a esto hay que sumarle sus diferentes avances tecnológicos, como la flexibilidad de los tejidos y cortes, que consiguen un fabuloso efecto óptico y por tanto te permiten lucir unas curvas traseras y delanteras perfectas.

Ayr

Otras firma californiana es Ayr. Casi todos sus modelos son pitillo y te hacen tipazo, ajustándose como un guante al cuerpo. Su elasticidad y capacidad moldeadora les hace asegurar que con ellos te sentirás más delgada. Muchas famosas los lucen pero Alessandra Ambrosio es adicta a la marca.

¿Has tomado nota? Seguro que encuentras tu vaquero perfecto.