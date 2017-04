Teleperformance gestiona sus clientes con Microsoft Dynamics CRM

Fundado en 1978, el Grupo Teleperformance es una empresa experta a nivel mundial en la gestión de Contact Centers que el año pasado decidió emprender un proyecto que contemplara la implementación de una solución de CRM, con el objetivo de unificar en una sola herramienta los procesos comerciales y de marketing para facilitar el seguimiento de la actividad comercial. No fue hasta febrero de este año cuando empezó a funcionar la solución elegida, Microsoft Dynamics CRM, que “cubre los requisitos de alta usabilidad y la completa integración con Microsoft y su entorno ofimático”, señala Lucía Rubio, Marketing & Global Sales Manager de la firma.

Anteriormente, la gestión de sus contactos y procesos se realizaba mediante una base de datos con funcionalidad limitada y de complicado manejo, al tiempo que “se estudiaron otras propuestas como Salesforce o Saleslogic, pero finalmente llegamos a la conclusión de que Microsoft Dynamics Partner cumplía mejor con las expectativas que nos habíamos fijado”, asegura la responsable. A día de hoy cuentan con 30 licencias de la solución, y de momento, “el CRM no se integra con ningún ERP, sino que funciona a través de cliente web que vamos a integrar en Outlook, pero no descartamos en una fase posterior seguir evolucionando el proyecto”, afirma Rubio.

Con una inversión que no superó los 40.000 euros, la selección de la solución de Microsoft y de Qurius como implementador ha generado también importantes sinergias con la actividad de Teleperformance con sus propios clientes, en alguno de los cuales la propia compañía ha llevado a cabo un proyecto de implementación de Microsoft Dynamics GP 2015 para la gestión de sus CAU (Centro de Atención a Usuarios).

Como resultado, “en lo que nos ha ayudado esta solución de gestión de clientes es a mejorar la administración de procesos tanto comerciales como de marketing desde el inicio, porque ahora cubrimos todo el ciclo de vida del cliente de forma completa, desde la generación de la oportunidad comercial hasta la propuesta e incluso el cierre de contratos, junto con campañas puntuales, lo que nos permite controlarlo todo”, subraya la responsable.