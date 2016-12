¿Qué proteína comprar? 5 maneras de escoger una buena proteína en polvo

Decidir que proteina comprar para el gimnasio, la igual que en qué tienda de suplementos dietarios requiere su tiempo y no es una decisión que se deba de tomar de forma impulsiva.

Si eres nuevo en el mundo del suplemento dietario, las primeras preguntas que tienes que resolver son las siguientes:

Seleccionar el tipo de proteína

Analizar los ingredientes del etiquetado

Conocer la reputación de la marca

Estas tres preguntas son puntos a tener en cuenta antes de comprar un bote u otro. Los batidos de proteínas son importantes para la construcción y la reparación del tejido muscular debido a que al realizar actividad física de alta intensidad se rompe el tejido muscular. Los ejemplos de alimentos ricos en proteínas comunes incluyen: pollo, carne vacuna, huevos, leche, queso, pescado y, por supuesto, los suplmentos de proteína conocidos como proteínas en polvo o batidos de proteínas.

Hay proteínas que se encuentran en las patatas, arroz, pasta y frutos secos, pero la mayoría de las proteínas que se encuentran en estas fuentes no se consideran esenciales. Las proteínas y su biodisponibilidad no son tan altas como la que se encuentra en las carnes y los productos lácteos. Por lo tanto, al calcular nuestras necesidades diarias de proteínas, lo mejor es contar sólo con las proteínas completas o esenciales. Normalmente, para ganar masa muscular o incluso perder la grasa, se tiene que mantener una elevada ingesta de proteínas. Una buena regla para calcular la ingesta de proteínas es multiplicar el peso por 1,5 y dividir su consumo en 5-6 comidas a lo largo del día; y como en general es muy complicado comer una gran cantidad de alimentos para llegar a la cantidad recomendada. La alternativa es ingerir 2 o 3 veces un batido de proteínas en polvo para lograr obtener los nutrientes que requiere el cuerpo para momentos clave del día.

Ventajas del batido de proteínas

Hay varias ventajas de consumir 2 a 3 batidos de proteínas en lugar de todas las fuentes de alimento ricas en proteínas durante todo el día e incluyen:

La conveniencia.

Una absorción más rápida de las necesidades de proteínas después del entrenamiento.

Una mejor absorción y digestión.

Provee un constante flujo de aminoácidos en todo momento.

A estas alturas debería quedar claro que la inclusión de una proteína en polvo es muy beneficiosa en la ingesta de las necesidades diarias de proteínas. La parte difícil es tratar de elegir un polvo de proteína de buena calidad que contribuiría a la ganancia de músculo.

El Ganador de Masa vs El Poder de la Proteína

En primer lugar, es necesario comprender que no todas las proteínas en polvo son iguales. Hay polvos que se conocen como ganadores de masas. Un ganador de masa es, básicamente, un polvo que incluye proteínas, carbohidratos y grasas. Aunque, los tres macronutrientes son necesarios en una dieta, al escoger una proteína en polvo, una persona nunca debe comprar un ganador de masa si realmente sólo quiere una proteína en polvo. Algunas personas que son principiantes a menudo cometen el error de comprar uno de estos llamados polvos de proteína sin saber que también consumen mucho más que la proteína para ganar músculos, pudiendo contribuir al aumento de exceso de grasa debido al exceso de calorías. Al elegir un polvo es mejor asegurarse que tenga:

Bajo contenido de grasa (1 a 5 gramos está bien).

Bajas en Carbohidratos (1 a 5 gramos está bien).

Alto contenido de Proteína (normalmente unos 20 a 30 gramos por porción).

La prueba del tiempo en el mercado de las proteínas

Otro factor a tener en cuenta al elegir una proteína en polvo es averiguar cuánto tiempo la compañía o el producto ha estado en el mercado. Nuestra recomendación en general es considerar sólo los productos que han existido durante al menos tres años y han recibido una buena crítica del mercado. Normalmente, si un producto dura tanto tiempo es porque es un producto de calidad que las personas seguirán comprando porque funciona. Por esta misma razón hace tiempo que escribimos un artículo sobre la proteína Whey Gold Standard.

La pureza del contenido en la etiqueta

La calidad de una proteína en polvo es más importante que la cantidad total de proteínas, que a veces se puede encontrar en un batido de Whey Protein. Es mejor buscar siempre la etiqueta a la hora de decidir sobre una proteína en polvo y asegurarse de que no contenga más de 7 a 10 ingredientes. Además, tratar de encontrar un polvo de proteínas con más ingredientes naturales, un ejemplo de este tipo de proteínas es Impact Whey de Myprotein, que con una fórmula sin apenas añadidos está causando furor y siendo más demandada por el mercado europeo. Al elegir un polvo de proteína también es importante no dejarse embaucar por la publicidad de los llamados “ingredientes añadidos” que promoverán aún más el crecimiento muscular y analizar muy bien los ingredientes de la ficha técnica. Las empresas de suplementación que no son prestigiosas podrían utilizan un truco sucio en el que incluiría una pequeña cantidad de rastro de un ingrediente extra que puede ser útil en la promoción de un mayor aumento de músculo por sí mismo, como ha pasado con la técnica del amino spking, pero las cantidades que incluyan en sus productos no es suficiente para hacer una diferencia significativa. Cuando hacen esto, el precio suelen estar inflados y no vale la pena considerar.

La concentración y el % en la composición del tipo de proteínas (aislado, caseína, …)

También hay mucho debate en cuanto a qué tipo de proteína es el mejor para ingerir. En muchos momentos de la formación muchos culturistas descubren que en realidad no hay una diferencia pero haremos un resumen aquí

El Concentrado: Esta es una buena fuente de proteína en polvo que se absorbe a un ritmo moderado; normalmente es bueno para incluirla este tipo de proetínas entre las comidas.

El Aislado: Una proteína de suero que se absorbe más rápidamente y se recomienda se tome inmediatamente después de un entrenamiento para transportar las proteínas y los aminoácidos a las células musculares que se mueren de apetito y desean absorver estos nutrientes.

La Caseína: La caseína tiene un período de digestión más largo, más que la concentrada y aislada. Los culturistas y muchos atletas suelen incluir este tipo de proteínas como su última comida antes de acostarse, ya que proporciona un flujo constante de aminoácidos a lo largo de la noche durante el sueño muscular.