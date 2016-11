32° Fiesta del Chocolate Alpino

El escenario se llena de colores. Las luces y las telas de los trajes típicos conforman un imán para los turistas que van ingresando al salón, atraídos por la propuesta de probar el chocolate alpino. Adentro, las opciones se multiplican abarcando diferentes atractivos que van más allá de lo gastronómico. La música, acentuada con castañuelas y abanicos, invita a tomar asiento para disfrutar de una serie de espectáculos que permiten viajar a Europa, a través del valle de Calamuchita.

Desde el 4 de julio, y durante todo el mes, cabañas en Villa General Belgrano se llenan de vecinos y turistas con la tradicional festividad en honor al chocolate oriundo de los Alpes, una propuesta infaltable en la agenda de las vacaciones de invierno de la provincia de Córdoba. Este año, durante los primeros días, la celebración sirvió de marco para los festejos del Bicentenario de la Independencia, pero ahora las actividades se concentran en las tradiciones europeas expresadas, principalmente, a través de la gastronomía típica.

Cada fin de semana, en las mesas dispuestas en el Salón de eventos –Julio Argentino Roca 168- se pueden observar generosas porciones de torta con raciones de chocolate y otras bebidas, mientras la gente va y viene entre los stands de comidas que se encuentran en el salón. A las 18, todos los visitantes se preparan para cumplir con la ceremonia más esperada: la tradicional fondue de chocolate. Poco a poco, y a través de largas filas, el público se acerca para bañar de chocolate su pinche de frutas frescas y cumplir así con uno de los rituales de esta villa serrana con identidad centroeuropea.

Brochette de espectáculos

Dentro de la programación, existe una serie de actividades pensadas especialmente para los más chicos de la familia. Todos los sábados y domingos del mes, a las 20.30, se presenta la obra “Había otra vez”, que mezcla las historias de espectáculos producidos en ediciones anteriores de la Fiesta del Chocolate Alpino. A través de un trabajo de síntesis, los directores ponen en escena a diferentes personajes como Sissí la emperatriz, Sirenita, Caperucita, Mary Poppins y Blancanieves, entre otros. Es un momento donde prevalecen la fantasía, la creatividad y las imágenes de los cuentos infantiles, expresadas a través del trabajo de más de 60 vecinos actores, bailarines y músicos en escena. La obra se presenta en el Salón de eventos, con entrada libre y gratuita.

Otra propuesta infantil, realizada en el marco de esta celebración, es Choconiños, que incluye espectáculos, cine y actividades para los más pequeños. Esta iniciativa tiene lugar de lunes a jueves, de 15 a 19, en el Salón de eventos. La entrada es libre y gratuita.

La grilla se completa con variados espectáculos de teatro infantil, danzas, folclore, magia, títeres y canciones destinadas a todo el grupo familiar. Los espectáculos se llevan a cabo durante los viernes, sábados y domingos del mes, desde las 15, en el Salón.

Por último, los organizadores también han previsto llenar de chocolate a la celebración del Día del Niño. El domingo 31 de julio, desde las 15, el Salón de eventos se colmará de actividades destinadas a los más chicos de Villa General Belgrano y a los turistas que visiten la localidad ese día. El evento será con entrada libre y gratuita. De esa manera, cerrará la 32º edición de la Fiesta del Chocolate Alpino.

Dulces vacaciones

¡Lo más esperado!

Diversión para los más pequeños

“Había otra vez”

Choconiños

“Let it be, una historia de amor”

Hernán Piquín formará parte de la 32º Fiesta del Chocolate Alpino a través de un show que brindará el sábado 30 de julio, a las 22 hs, en el Salón de eventos y convenciones de Villa General Belgrano. El espectáculo incluye 12 artistas en escena y 29 canciones de The Beatles. Las entradas cuestan 400 pesos y ya están a la venta en la Oficina de Turismo de la localidad (Julio Argentino Roca 168). Tel. (03546) 461-215.

