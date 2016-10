Apple lanzará la “Tablet Mac” en Navidad

Es una minicomputadora con pantalla “multitouch”, con la apariencia y forma de uso del iPhone y del iPod Touch pero puede repararse en locales de reparacion de pc. Vendría con un nuevo sistema para bajar discos completos de música y competiría con el e-book de Amazon.

Los fanáticos de los equipos Mac se entusiasmaron hace unos años, cuando escucharon por primera vez los planes de la empresa Apple de desarrollar una computadora de mano, bien liviana, con pantalla táctil y todo el glamour. A partir de esos primeros rumores, surgieron todo tipo de especulaciones, acerca de cómo será el producto y cuándo verá finalmente la luz.

¿Cambiará para siempre el mercado de las computadoras portátiles o será apenas una netbook más? ¿Cuál será su apariencia final? ¿Será un producto revolucionario en el mercado del entretenimiento? ¿Es la competencia que le faltaba a Amazon en el convulsionado mercado de los libros electrónicos?

Las incógnitas estarían comenzando a develarse por estos días. Primero, el sitio especializado AppleInsider dejó trascender que la “Apple Tablet” (así se conoce al equipo hasta el momento) saldrá al mercado entre enero y marzo de 2010 y que Steve Jobs (el líder de la compañía) se está ocupando especialmente del diseño de este producto.

Y hoy el Financial Times informó que el producto saldrá el mercado para Navidad y que Apple está trabajando fuerte con la industria de la música para ofrecer discos completos en este nuevo equipo, con la intención de incrementar la venta de música a través de Internet.

Según revela el Financial Times, a partir de fuentes de Apple, la compañía estaría trabajando junto a EMI, Sony Music, Warner Music y Universal Music Group en el proyecto “Cocktail”, que tiene como objetivo recrear –en forma digital—los clásicos álbumes de música. La idea sería ofrecerle a la gente todas las canciones de un álbum junto a la tapa, fotos, videos, letras de música y otro material adicional. Este proyecto sería anunciado en septiembre.

El nuevo equipo también competiría, junto a la megalibrería Barnes & Noble, en el mercado de los libros electrónicos, actualmente dominado por Amazon, en los Estados Unidos. Y también podría mostrar películas y videojuegos.

El objetivo es transformar al Tablet Apple en un poderoso centro de entretenimiento móvil.

Que Steve Jobs esté detrás del producto, no es un dato menor, habida cuenta que los más relevantes productos pensados por Jobs provocaron grandes cambios en los distintos mercados en los que participaron. Por ejemplo, el iPod en el mercado de la música y el iPhone en el de la telefonía. Y se torna más relevante aún si se tiene en cuenta que Jobs paralizó el desarrollo de este producto media docena de veces, antes de darle, esta vez, el visto bueno final, según el informe de AppleInsider.

El equipo tendría una pantalla de 10 pulgadas y conexión Wi Fi (todavía no se sabe si también dispondrá de conexión a redes celulares 3G).

Otro dato interesante, que lo haría diferente: el Apple Tablet no tendría un procesador Intel Atom, como la mayoría de las netbook. Para Apple, este microprocesador consume mucha energía (las baterías duran poco). Después de buscar distintas alternativas, Apple finalmente decidió fabricar sus propios microprocesadores. Para eso, adquirió la empresa desarrolladora de chips PA Semi, con la intención de crear chips especiales para estos nuevos equipos.

Lo que no está claro todavía es qué sistema operativo usaría el Apple Tablet. Según AppleInsider, el equipo correría las aplicaciones del iPhone y iPod Touch. Esto sugiere que usaría el sistema de esos equipos y no el Mac OS (de las computadoras Mac). Pero el Mac OS es más poderoso (es un sistema para computadoras) y por eso no está dada la última palabra.

El precio del equipo también es una incógnita. El informe sugiere que será más caro que un iPhone de alta gama y más barato que las más accesibles de las notebooks Mac. Se estima que costaría entre 700 y 800 dólares.