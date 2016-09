Cómo hacer el anuncio perfecto para vender cosas de segunda mano por Internet

La venta de artículos de segunda mano es una actividad muy interesante desde el punto de vista del ahorro, ya que permite sacar provecho de objetos que dejan de tener valor para una persona pero que sí lo tienen para otra. La basura de un hombre es el tesoro de otro, reza el dicho, y con razón.

La compraventa de bienes de segunda mano ha despuntado en los últimos años gracias a los servicios disponibles en Internet, que permiten que personas de diferentes puntos del globo conecten sus necesidades y lleven a cabo transacciones. Hay personas que son capaces ganarse la vida en estos servicios, comprando y vendiendo objetos. ¿Cuál es su secreto?¿Cuál es la fórmula secreta del anuncio perrfecto para vender cosas de segunda mano por Internet?

Cómo es el anuncio de segundamano mexico perfecto

Cuando se ha decidido vender un artículo en el mercado de segunda mano, es muy importante dedicarle tiempo a la tarea de preparar el anuncio en los diferentes canales en los que se vaya a colgar. Vender es sencillo si aplica el sentido común y se prepara el terreno. Estas son nuestras recomendaciones para crear el anuncio perfecto de segunda mano mexico:

* Lo bueno, si breve, dos veces bueno: anunciar la venta de un producto yendo al grano es lo mejor, evitando enrollarse como una persiala y dar detalles que no aportan valor al comprador. Lo mejor es indicar los parámetros clave del producto y dejar los que no interesan fuera del anuncio. Por ejemplo, a la hora de vender un coche interesa saber que no ha tenido accidentes o si ha sido aparcado en garaje, pero no aporta valor dar detalles técnicos como la potencia del motor en KW.

* No mezcles cosas sin sentido: hay productos que pueden ser complementarios para la venta, como una bici y un casco, pero hay otros que no tienen sentido, como una bici y una lavadora. En el primer caso, tiene sentido una venta conjunta, pero en el segundo es mejor intentarlo con dos anuncios por separado.

* Ofrece opciones razonables: la clave para vender está en resolver por completo el problema de otra persona y eso significa que hay que ponerse en el otro lado para averiguar cómo le puede ser útil a una persona algo que queremos vender. Un ejemplo es el de la venta de un coche, que puede ser vendido como un todo que puede circular por una carretera, o bien, que puede ser despiezado y vendido por partes para que la gente que necesite sustituir alguna de su vehículo pueda adquirir exactamente la que necesita. Este es el caso de los chatarreros.

* Utiliza las estrategias de los grandes: las técnicas que usan las marcas para vender en el mercado de primera mano tienen éxito en el de segunda. Usar estrategias de fijación de precios, descuentos, ofertas de volumen y otras acciones de marketing pueden ser claves para vender.

* Enseña siempre el precio: cuando se anuncia un producto sin el precio, el potencial comprador tiene que molestarse en preguntar el precio y luego tomar la decisión de compra, lo cual supone dos interacciones con el vendedor. Si se muestra el precio a primera vista, el proceso se reduce a una interacción con el vendedor y, por tanto, existe una mayor probabilidad de que se produzca la venta.

* Utiliza imágenes que permitan que el producto luzca: una buena imagen vale más que mil palabras en el anuncio. Si se pueden sacar varias fotos que permitan visualizar el producto completo, percibir su estado real y los detalles más importantes, ya se ha andado medio camino hacia la venta. Las imágenes son una gran herramienta para generar confianza, o todo lo contrario, si son de mala calidad.

* Honestidad por encima de todo: muchos de los servicios de compraventa por Internet se basan en la confianza entre compradores y vendedores, existiendo sistemas que recopilan la opinión de los compradores en cada transacción y que la agregan, para ponerle una nota al vendedor. Aquellos vendedores que sean buenos y que cumplan lo que anuncian, tendrán más probabilidades de vender un producto que otro cuya valoración sea mala, incluso aunque el precio sea favorable a este último.

* Ofrece una garantía: los productos de segunda mano están sujetos a una garantía, cuyo plazo es menor que la de los productos nuevos, pero que debe ser soportada por el vendedor. El producto que se venda con una garantía ofrecerá más confianza a los compradores y, por tanto, tendrá más probabilidades de ser adquirido.

* Busca el canal adecuado para cada tipo de producto: en Internet existen distintos canales especializados en venta de bienes de determinada índole, por lo que es importante que, además de acudir a los que generan un gran volumen de tráfico de visitantes, también se recurra a los servicios más especializados. Estos aportan un menor volumen de tráfico de visitantes pero de mayor calidad, lo que incrementa las probabilidades de venta.

* Adáptate al medio: adaptar el anuncio al medio en el que se vaya a vender es fundamental para que pueda llamar la atención de las personas que lo visitan o que usan las herramientas de búsqueda. Por ejemplo, si en el servicio se pide usar palabras clave, piensa las que pueden venir bien para localizar tu producto.

En resumen, el mejor anuncio que se puede publicar es uno que invite a los clientes potenciales a comprar, siendo claro, conciso, impactante y generando confianza para la compra.